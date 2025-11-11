Google erweitert Maps um neue KI-Werkzeuge: Mit dem sogenannten Builder-Agent lassen sich interaktive Karten per Texteingabe erstellen, während Entwickler:innen dank MCP-Server und Grounding Lite ihre eigenen KI-Modelle direkt mit Maps-Daten verknüpfen können. Nachdem Google erst vergangene Woche angekündigt hat, dass Gemini als smarter Co-Pilot in Maps einziehen wird, folgt der nächste Schwung KI-Features für den beliebten Kartendienst. Unter den ...

