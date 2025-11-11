Die Zahlen überzeugen, der Führungswechsel ist eingeleitet. Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) hat in den ersten neun Monaten 2025 ein kräftiges Ergebniswachstum erzielt und die EBITDA-Marge deutlich ausgebaut. Der Umsatz stieg um 9,2 Prozent auf 1.530 Millionen Euro, das EBITDA pre legte überproportional um 26,1 Prozent auf 70,4 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Ergebnisses je Aktie, das sich nahezu verdoppelte und auf 0,79 Euro kletterte. Der operative Cashflow nahm ebenfalls deutlich zu auf ...

