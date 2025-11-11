Die Wachstumsstory nimmt Fahrt auf. TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504) hat nicht nur die Prognosen für 2025 angehoben, sondern erstmals auch konkrete Ziele für 2026 präsentiert. Diese zeigen ein bemerkenswertes Bild: Während das deutsche Vermietungsgeschäft solide läuft, entwickelt sich Polen zunehmend zum Ergebnistreiber. Das polnische Verkaufsgeschäft soll 2026 um knapp 50 Prozent zulegen und den FFO II deutlich nach oben ziehen. Für Anleger besonders interessant ist die angekündigte Dividendenerhöhung von rund 30 Prozent für 2026. Diese basiert auf einer Anhebung der Ausschüttungsquote von ...

