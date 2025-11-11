Die Transformation schreitet voran. The Payments Group Holding (ISIN: DE000A1MMEV4) hat ihre Mittelfristplanung konkretisiert und zeigt dabei ein ungewöhnlich breites strategisches Spektrum. Das Unternehmen, das noch 2024 als German Startups Group firmierte, positioniert sich zunehmend als operative Holdinggesellschaft mit drei Säulen: dem klassischen PayTech-Geschäft, einem KI-Company-Builder und möglicherweise bald auch dem Stablecoin-Segment. Diese Diversifikation birgt Chancen und Risiken zugleich. Einerseits streut das Management sein unternehmerisches Risiko über verschiedene Zukunftsmärkte. ...

