Picsart Assistanterstellt durch natürliche Konversation mehrschichtige Designs

Picsart Flowsermöglicht kollaborative und automatisierte Kreationen auf einer unendlichen Leinwand

Picsart, die führende digitale Kreativplattform der Welt mit über 2 Milliarden Downloads und 130 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in mehr als 150 Ländern rund um den Globus, hat heute die Erweiterung seiner Kreativplattform um KI-Produkte bekannt gegeben, die entwickelt wurden, um das Vibe Design umfassend zu unterstützen und zu beschleunigen sowie kreative Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Die Ankündigung wurde auf dem Web Summit, einer der weltweit größten, jährlich in Lissabon, Portugal, stattfindenden Technologiekonferenzen, von Hovhannes Avoyan, Mitbegründer und CEO von Picsart, gemacht.

Picsart bietet den unterschiedlichsten Kreativen die Möglichkeit, ihre persönlichen Visionen sofort zum Leben zu erwecken und stellt ihnen dafür mehr als 150 Tools, Millionen von Stickern, Vorlagen, UGC-Optionen und Premium-Stock-Inhalte zur Verfügung. Picsart zeichnet sich durch sein Engagement für die globale Gen Z-Community aus, die mehr als 50 seiner aktiven Nutzerbasis ausmacht. Das Unternehmen wächst weiter organisch zusammen mit dieser Gruppe und will ihnen kreative und praxisnahe Lösungen bieten. Außerdem stellt es einer globalen Community aus Verbrauchern, Künstlern, Unternehmern und Unternehmen professionelle Kreativfunktionen zur Verfügung.

Die heutigen Produkteinführungen sind eine natürliche Weiterentwicklung, die durch die Tradition von Picsart im Bereich Innovation vorangetrieben wurde. Sowohl Picsart Assistant als auch Picsart Flows setzen auf KI, um das Vibe Design zu unterstützen und zu beschleunigen, damit sich die Benutzer zum ersten Mal auf den Stil, die Stimmung oder das Ziel konzentrieren können, das sie erreichen möchten, während die Plattform personalisierte Visionen in bearbeitbare kreative Assets übersetzt.

"Picsart möchte Produkte entwickeln, mit denen unsere Nutzer alle ihre kreativen Ziele erreichen können", so Avoyan. "Die heutige Erweiterung der Plattform ist ein bedeutender Schritt nach vorne und unterstützt unsere Mission, die Designarbeit zu beschleunigen, intelligenter zu gestalten und wirkungsvoller zu machen. Wir bei Picsart sind stolz auf unsere enge Verbundenheit mit den Digital Natives der Generation Z, die nicht nur auf fortschrittliche Technologien setzen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken, sondern auch darauf vertrauen, dass Picsart ihre Ziele wirklich versteht und schätzt. Über Nacht ermöglichen es Picsart Assistant und Picsart Flows der nächsten Generation von Storytellern, Designs in großem Umfang zu entwerfen und zu erstellen und in der heutigen, auf Inhalte ausgerichteten Wirtschaft erfolgreich zu sein."

Die beiden Flaggschiff-Produkte hinter dieser Plattformausweitung, Picsart Assistant und Picsart Flows, sind mit einer dialogorientierten Intelligenz ausgestattet, die sich an den Benutzer anpasst und mit ihm gemeinsam lernt. Jedes dieser Produkte wird durch branchenführende KI-Modelle für Text, Bild und Video unterstützt. Durch die Konsolidierung des Zugangs zu diesen Modellen innerhalb von Picsart können Benutzer die Kosten für separate Abonnements in Höhe von mehreren Tausend Euro einsparen.

Picsart Assistant

Picsart Assistant ermöglicht das Vibe Design durch natürliche Konversation und erzeugt mehrschichtige Designs, die von der KI generiert werden und dennoch editierbar bleiben. Dank dieser Weiterentwicklung wird eine anpassungsfähige Intelligenz und simultane kreative Zusammenarbeit ermöglicht, sodass nichtssagende Ergebnisse vermieden werden und der Benutzer nicht von vorne beginnen muss, wenn er ein einzelnes Element anpassen möchte. Außerdem vereint das Produkt alle leistungsstarken Tools von Picsart in einem intuitiven, schnellen und ausdrucksstarken dialogorientierten Flow, den der Benutzer vollständig kontrollieren kann.Picsart Assistant sucht außerdem automatisch das am besten geeignete KI-Modell für jedes Design aus, damit sich die Benutzer auf ihre kreativen Ziele konzentrieren können, anstatt sich mit technischen Schritten zu beschäftigen.

"Die Erstellung eines Designs beginnt nicht mit Tools, sondern mit Vorstellungskraft", so Mikayel Vardanyan, COO und Mitbegründer von Picsart. "Oft wissen die Benutzer, welches Gefühl oder welchen Vibe sie kreieren möchten, ohne genau zu wissen, wie sie dies realisieren können. Mit Picsart Assistant betreten unsere Benutzer die Ära des Vibe Designs mit einem kollaborativen, KI-gestützten Partner an ihrer Seite, der sie auf ihrer Reise begleitet. Picsart bietet seinen Benutzern die Möglichkeit, ihre Vorstellungskraft in Inhalte umzusetzen mit vollständiger Kontrolle und ohne Lernkurve. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was unsere Kunden mit diesem bahnbrechenden Tool alles anstellen werden."

Zu den wichtigsten Funktionen des Assistant gehören:

Goal-Oriented Creation (Zielorientierte Gestaltung): Benutzer beschreiben das Ergebnis und nicht, wie es gemacht werden soll. Es sind kein Promt Engineering und keine Tool-Kenntnisse erforderlich.

Benutzer beschreiben das Ergebnis und nicht, wie es gemacht werden soll. Es sind kein Promt Engineering und keine Tool-Kenntnisse erforderlich. Multi-Step Automation (Automatisierung mehrerer Schritte): Bewältigt komplexe kreative Arbeitsabläufe, die typischerweise 10 oder mehr manuelle Schritte erfordern, wodurch Zeit gespart und Aufwand reduziert wird.

Bewältigt komplexe kreative Arbeitsabläufe, die typischerweise 10 oder mehr manuelle Schritte erfordern, wodurch Zeit gespart und Aufwand reduziert wird. Voice-to-Design (Sprache-zu-Design): Natürlich sprechen, um zu gestalten. Keine Eingabe oder strukturierte Eingabeaufforderungen erforderlich.

Natürlich sprechen, um zu gestalten. Keine Eingabe oder strukturierte Eingabeaufforderungen erforderlich. Layered Generation (Generierung von Ebenen): Erstellt bearbeitbare Ebenen anstatt einfacher Ausgaben, wodurch Benutzer die vollständige Kontrolle über manuelle Anpassungen erhalten.

Erstellt bearbeitbare Ebenen anstatt einfacher Ausgaben, wodurch Benutzer die vollständige Kontrolle über manuelle Anpassungen erhalten. Unified Creative Workspace (Vereinheitlichter kreativer Arbeitsbereich): Integriert die gesamte Tool-Suite von Picsart über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche. Zwischen den Tools hin- und herzuwechseln ist nicht erforderlich.

Integriert die gesamte Tool-Suite von Picsart über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche. Zwischen den Tools hin- und herzuwechseln ist nicht erforderlich. Adaptive Intelligence (Adaptive Intelligenz): Aus dem Kontext und früheren Gesprächen lernen, um zukünftige Ergebnisse zu verbessern.

Aus dem Kontext und früheren Gesprächen lernen, um zukünftige Ergebnisse zu verbessern. Context Intelligence (Kontextintelligenz): Passt die Inhalte je nach Zielsetzung und Zielgruppe an, ob Social-Media-Beiträge oder Anzeigen, und steuert Ton, Größe und Stil entsprechend.

Picsart Flows

Picsart Flows erweitert die Picsart-Plattform, indem es den Benutzern eine unendliche Leinwand zur Verfügung stellt, um ihre Kreationen schnell zu skalieren. Der Wechsel zwischen mehreren Tools für Bilder, Texte, Videos und Bearbeitungen ist nicht mehr nötig. Fortgeschrittene Benutzer können die internen Tools von Picsart mit ihren bevorzugten KI-Modellen kombinieren, um Projekte nahtlos von der Idee bis zur skalierbaren Kampagne umzusetzen. Diese Funktion spart zudem Zeit und reduziert die Abonnementmüdigkeit durch die Bereitstellung eines All-in-One-Kreativökosystems, das die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer in Echtzeit unterstützt. Nachdem ein Flow entwickelt wurde, können die Benutzer ihn automatisieren und kampagnenübergreifend wiederverwenden und so ihren kreativen Prozess weiter optimieren.

"Wir haben Picsart Flows für Kreative entwickelt, die ihre KI-Kreativität weiterentwickeln, schneller vorankommen und intelligenter arbeiten möchten", so Tom Howes, Product Director bei Picsart. "Unsere Benutzer verstehen bereits, wie KI funktioniert, und wünschen sich mehr Geschwindigkeit, mehr Output und mehr Struktur. Ständig zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln, stört die Konzentration, führt zu doppelten Arbeitsabläufen und verlangsamt den Fortschritt. Mit Picsart Flows wird alles in einem optimierten Workflow zusammengeführt, damit Kreative Ideen testen, iterieren und ihre Ergebnisse automatisieren können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen."

Die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften von Flows:

Infinite Canvas (Unendliche Leinwand): Ein nahtloser kreativer Flow, bei dem man nicht zwischen verschiedenen Seiten einer Leinwand wechseln muss.

Ein nahtloser kreativer Flow, bei dem man nicht zwischen verschiedenen Seiten einer Leinwand wechseln muss. Preferred AI Model Choice (Auswahl des bevorzugten KI-Modells): Suchen Sie sich das für Ihre Anwendung am besten geeignete topaktuelle KI-Modell aus.

Suchen Sie sich das für Ihre Anwendung am besten geeignete topaktuelle KI-Modell aus. Wide-Ranging Toolset (Umfassendes Toolset): Eine Reihe von Tools von Picsart und bevorzugten Anbietern für statische Assets und Videos an einem Ort, die bereit für den Einsatz in allen kreativen Projekten sind.

Eine Reihe von Tools von Picsart und bevorzugten Anbietern für statische Assets und Videos an einem Ort, die bereit für den Einsatz in allen kreativen Projekten sind. Repeatable Flows (Wiederholbare Flows): Flows können einmal erstellt und dann mehrfach verwendet werden, um schnell zu skalieren.

Flows können einmal erstellt und dann mehrfach verwendet werden, um schnell zu skalieren. Template Library (Vorlagenbibliothek): Mit bereits gestalteten KI-Flow-Vorlagen mit integrierten Prompts können Benutzer schneller loslegen und erzielen sofort Ergebnisse.

Mit bereits gestalteten KI-Flow-Vorlagen mit integrierten Prompts können Benutzer schneller loslegen und erzielen sofort Ergebnisse. Synchronous Collaboration (Synchrone Zusammenarbeit): Arbeiten Sie gemeinsam mit anderen in Echtzeit an Flows.

Klicken Sie hier, um ein Video über Picsart Assistant und Picsart Flows anzusehen.

Anstehende Präsentationen auf dem Web Summit

Auf dem Web Summit 2025 wird eine starke Delegation von Picsart-Führungskräften mit zwei Präsentationen vertreten sein:

Hovhannes Avoyan, CEO und Mitbegründer von Picsart, wird über die Einführung von Picsart Assistant und Picsart Flows, sprechen und eine kurze Produktdemonstration auf der Creative Stage am 12. November um 11:30 WET geben.

und sprechen und eine kurze Produktdemonstration auf der Creative Stage am 12. November um 11:30 WET geben. Tom Howes, Product Director bei Picsart, wird am 12. November um 16:00 WET in Masterclass 2 eine Masterclass über die Nutzung von Picsart Assistant und Picsart Flows anbieten.

Über Picsart

Picsart ist eine renommierte KI-gestützte Plattform für kreative Unabhängigkeit in einer globalen Wirtschaft, die immer stärker von Inhalten geprägt und beeinflusst wird. Seit über 14 Jahren wächst Picsart gemeinsam mit der nächsten Generation von Geschichtenerzählern den Digital Natives der Generation Z und ermöglicht es ihnen, grenzenlos und ohne Einschränkungen Designs zu entwerfen, Marken aufzubauen und umfangreiche Projekte zu realisieren. Mit über 130 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und mehr als 2 Milliarden Downloads ist Picsart dabei, der kreative Motor hinter dem 750 Milliarden Dollar schweren Markt für kleine Unternehmen, Unternehmer und Marken zu werden und bietet eine Reihe innovativer und intuitiver Tools und Lösungen, die die Kreativ-, Marketing- und Werbeprozesse revolutionieren. Kreativität spielt eine immer wichtigere Rolle in Bezug auf Identität, Einfluss, Unternehmertum und Rentabilität und Picsart ist DIE Plattform für skalierbares, selbstbestimmtes Storytelling in einer Content-First-Wirtschaft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111873434/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Katie Russo, ThroughCo Communications

krusso@throughco.com

+1-501-282-5069