Ein europäischer Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter sichert sich einen Fünfjahresvertrag von Meta im Volumen von rund drei Milliarden US-Dollar und meldet eine Vervierfachung des Umsatzes. "Reicht uns nicht ", sagt die Börse - die Aktie fällt. Von wegen, wettbewerbsfähige Vertreter der KI-Branche kommen immer aus den USA. Der europäische Cloud-Anbieter Herausforderer Nebius rollt das KI-Feld gerade im Eiltempo auf: Am Dienstag sorgten die Niederländer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.