HENSOLDT-Gruppe lädt zum Kapitalmarkttag ein - eigentlich ein Anlass, den Unternehmen nutzen, um den Aktionären "Futter" zu geben. Oft Auslöser für steigende Kurse. Bei den Bayern ist diese Veranstaltung gehörig nach hinten durchgeschlagen. Am Ende des Tages steht ein Minus von 8,37% im XETRA-Handel: Geschlossen bei 87,05 EUR. Woran liegt's? Eigentlich hörte sich Alles gut an. Umsatzsteigerungen, überquellende Auftragsbücher, Erfolge beim Kapazitätsausbau - was will das Anlegerherz noch mehr? Offensichtlich haben die Analysten mit spitzem Stift nachgerechnet. Die avisierten Umsatzzuwächse sind ...

