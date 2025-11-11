Die Auslieferungen im Oktober stiegen um 1 Prozent gegenüber dem Vormonat auf einen Rekordwert von 42.013 Einheiten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag das Plus bei 76 Prozent. Damit lag Xpeng weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Investoren goutierten bei der Aktie die Vorstellung des neuen Humanoiden Roboters auf dem !AI DAY" von Xpeng sowie den Roll-out des neuen X9.Die Aktie des Elektroauto-Start-ups hat in den letzten Tagen eine hervorragende Figur abgegeben. Xpeng gab auf seinem "AI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
