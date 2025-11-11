© Foto: Sophie Backes - unsplash

Der Markt zeigt sich volatil. Dem KI-Trade scheint ein wenig die Luft auszugehen. Die Experten der UBS halten das aber nur für ein Lüftchen. Sie bleiben bullish. Obwohl Sorgen über die extrem hohen Bewertungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz den Markt in der vergangenen Woche deutlich unter Druck gesetzt haben, dürfte der technologiegetriebene Bullenmarkt im kommenden Jahr neue Höhen erreichen - so die Einschätzung der UBS. "Im Basisszenario erwarten wir, dass der S&P 500 bis 2026 auf 7.500 Punkte steigt, getragen von rund 14 Prozent Gewinnwachstum - fast die Hälfte davon aus dem Technologiesektor", schreibt Arend Kapteyn, globaler Leiter der Wirtschafts- und Strategieforschung der …