Das neue Programm ist eine strategische Investition, die Partner in den Mittelpunkt der Wachstumsstrategie von ThreatDown stellt

ThreatDown, der Unternehmensbereich von Malwarebytes, gab heute den Start des Nexus-Partnerprogramms bekannt, einer umfassenden Initiative, die Partner in den Mittelpunkt stellt, indem sie die Zusammenarbeit stärkt und neue Wachstumschancen für ihr globales Partnernetzwerk schafft. Das Programm vereinheitlicht Anreize, vereinfacht die Bereitstellung und stärkt die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass jeder Wiederverkäufer über die erforderlichen Ressourcen und Unterstützung verfügt, um seinen Kunden intelligentere und stärkere Sicherheitslösungen zu bieten.

"Bei ThreatDown bedeutet Channel-First, dass wir unsere Partner in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen", sagt Kendra Krause, General Manager von ThreatDown. "Das Nexus-Partnerprogramm spiegelt diese Überzeugung wider das Programm wurde entwickelt, um Partnern die Tools an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einem sich schnell entwickelnden Cybersicherheitsmarkt erfolgreich zu sein. Wenn unsere Partner gewinnen, gewinnen wir."

Das weltweit verfügbare Programm bietet wettbewerbsfähige Rabatte, Umsatzschutz, Marketingressourcen und technischen Support. Das Nexus-Partnerprogramm ist unter einem einzigen Rahmenwerk vereint, das Einfachheit und nachhaltiges Wachstum in den Vordergrund stellt, und bietet Partnern Zugang zu speziellen Enablement-Teams, die sich auf Schulungen, Zertifizierungen und gemeinsame Geschäftsplanung konzentrieren, um ihnen zu helfen, effizient zu skalieren.

"ThreatDown ist für uns ein strategischer Partner, der uns während des gesamten Kundenlebenszyklus umfassende Marketing- und Vertriebsunterstützung bietet", sagte Karen Greer, CEO von Secure Content Technologies. "Sie machen die Zusammenarbeit einfach und gemeinsam bilden wir eine einheitliche Front, um hochwertigen Schutz und Support zu bieten."

Die Einführung des Nexus-Partnerprogramms baut auf einem Jahr starker Channel-Dynamik für ThreatDown auf, einschließlich der Ernennung von Kendra Krause Anfang dieses Jahres zur General Managerin von ThreatDown, um die nächste Phase des Channel-getriebenen Wachstums des Unternehmens zu leiten. Darüber hinaus hat ThreatDown seine "Channel-First"-Mission durch Initiativen wie die Self-Service-Testversion der OneView-Managementplattform für MSPs, das Partner Sales and Technical Certification Program und neue strategische Allianzen mit Bakotech, CMS Distribution, Onecom, SuperOps und TeamViewer vorangetrieben.

Das Nexus-Partnerprogramm ist derzeit verfügbar. Partner können sich unter https://www.threatdown.com/partner-program/partner-reseller/ näher informieren oder dem Programm beitreten.

Über ThreatDown

ThreatDown, der Unternehmensbereich von Malwarebytes, ist führend im Bereich der einfachen Endpunktsicherheit. Dank erstklassiger Bedrohungsforschung, proprietären KI-Engines und einer langjährigen Erfahrung in der Beseitigung von Bedrohungen, die andere übersehen, wird ThreatDown von MRG Effitas, AVLab Cybersecurity Foundation und G2 als führend in der Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen anerkannt. Unsere leistungsstarken, effizienten und benutzerfreundlichen Lösungen schützen Menschen, Geräte und Daten innerhalb weniger Minuten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und verfügt über Niederlassungen weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111039088/de/

Contacts:

ThreatDown Medienkontakt:

Julianne Cavanaugh, Public Relations

press@threatdown.com