Mit seiner Vorhersage der Immobilien- und Finanzkrise 2007/08 hat sich US-Investor Michael Burry Legendenstatus an der Wall Street erarbeitet. Jetzt prognostiziert er das Platzen einer KI-Blase -Â und geht verbal auf die Tech-Konzerne los. 2007 hatte Michael Burry entgegen den Einschätzungen der meisten Expert:innen einen Crash des US-Immobilienmarktes vorhergesagt und mit entsprechenden Wetten viel Geld verdient. Seine Geschichte wurde im Film The ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n