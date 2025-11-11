Mit seiner Vorhersage der Immobilien- und Finanzkrise 2007/08 hat sich US-Investor Michael Burry Legendenstatus an der Wall Street erarbeitet. Jetzt prognostiziert er das Platzen einer KI-Blase -Â und geht verbal auf die Tech-Konzerne los. 2007 hatte Michael Burry entgegen den Einschätzungen der meisten Expert:innen einen Crash des US-Immobilienmarktes vorhergesagt und mit entsprechenden Wetten viel Geld verdient. Seine Geschichte wurde im Film The ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.