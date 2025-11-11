© Foto: Michael Kappeler/dpa

Microsoft investiert über 10 Milliarden US-Dollar in ein riesiges KI-Rechenzentrum in Portugal und verschärft damit das Wettrennen um Europas KI-Infrastruktur.Microsoft plant, mehr als 10 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur in Portugal zu investieren. Das kündigte Microsoft-Präsident Brad Smith beim Web Summit in Lissabon an. Es sei das größte Engagement des Unternehmens in Portugal und eines der größten Projekte für KI-Rechenleistung in Europa, sagte Smith. Das Geld fließt in ein neues Datenzentrum in der Hafenstadt Sines im Südwesten Portugals. Der Bau soll Anfang kommenden Jahres starten. Microsoft arbeitet dafür mit Nvidia, dem britischen KI-Infrastruktur-Startup …