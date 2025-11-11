Rainbow Rare Earths sorgt mit einem innovativen Ansatz zur Gewinnung Seltener Erden für Aufsehen. Ein neuer Fund in Südafrika sorgt für Aufsehen bei Anlegern und Analysten.Statt auf klassischen Bergbau zu setzen, extrahiert das britische Unternehmen die begehrten Rohstoffe aus Phosphogips - einem Abfallprodukt der Düngemittelindustrie. Damit trifft Rainbow den Nerv der Zeit: Der Bedarf an kritischen Metallen für Windräder, E-Autos und Hightech wächst rasant - doch unabhängige, nachhaltige Quellen sind Mangelware. Im Phalaborwa-Projekt, dass das Unternehmen in Südafrika aufbaut, wurde auch das seltene Schwermetall Yttrium entdeckt. Das Vorkommen umfasst rund 35 Millionen Tonnen mit einem …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.