RCS werden am Black Friday und Cyber Monday voraussichtlich den am schnellsten wachsenden Kommunikationskanal darstellen

Die globale Kommunikationsplattform Infobip rechnet für diese Shopping-Saison mit über 3,9 Milliarden Nachrichten, die zwischen Marken und Kunden ausgetauscht werden, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies verdeutlicht, wie KI, Mobile Commerce und Rich-Messaging-Kanäle das Einkaufserlebnis zunehmend personalisieren.

Rich Communication Services (RCS) werden im Jahr 2025 der am schnellsten wachsende Kanal sein. Das Volumen wird am Black Friday weltweit um 161 und am Cyber Monday um 269 steigen. SMS bleibt mit fast 2,7 Milliarden Interaktionen der führende Kanal im Einzelhandel.

In den USA wird mit mehr als 1,9 Milliarden SMS-Nachrichten und einem Anstieg des RCS-Volumens auf über 57 Millionen gerechnet, ein dramatischer Anstieg gegenüber 2024. Die WhatsApp-Nutzung nimmt um 44 zu und das Volumen an E-Mails steigt am Cyber Monday um mehr als 50 %. Die von Infobip befragten US-Verbraucher haben überwiegend vor, am Black Friday zwischen 250 und 1.000 US-Dollar auszugeben.

Für Europa wird erwartet, dass das RCS-Volumen am Black Friday um mehr als das Sechsfache und am Cyber Monday um das Fünffache ansteigen wird, wobei WhatsApp sich nahezu verdreifachen wird. Die E-Mail-Nutzung wird um mehr als 50 zunehmen, unterstützt durch einen Anstieg der SMS-Nutzung um 37 am Black Friday. Die Verbraucher im Vereinigten Königreich planen für den Black Friday überwiegend mit Ausgaben von unter 250 £, doch viele sind auch bereit, bis zu 1.000 auszugeben. Dies deutet auf ein starkes Einzelhandelsengagement und einen Gesamtumsatz von mehreren Milliarden Pfund hin. Auch in Italien, Spanien und Deutschland planen die Verbraucher im Allgemeinen, nur moderate Ausgaben zwischen 250 und 500 zu tätigen, was die gesunde, aber vorsichtige Prognose für den Einzelhandel bestätigt.

E-Mails bleiben in Europa der dominierende Kanal für Werbeaktionen und Bestätigungen, wobei die Länder in Südeuropa SMS bevorzugen und die Länder in Nordeuropa zunehmend offen für reichhaltigere Chat-Formate sind.

"Black Friday und Cyber Monday haben sich von Ein-Tages-Events hin zu monatelangen Konversationen entwickelt", so Ben Lewis, Vice President of Marketing Growth bei Infobip. "Mit Apples Einführung von RCS und dem Fokus von Marken auf hyper-personalisierte Erlebnisse verändert der KI-gestützte Conversational Commerce die Interaktion zwischen Einzelhändlern und Verbrauchern."

Die Prognose von Infobip für das Jahr 2025 verdeutlicht den zunehmenden Einfluss der Omni-Channel-Kommunikation auf die Förderung des Handels.

