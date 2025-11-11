Um den Wohnungsbau zu beschleunigen plant die Bundesregierung, die vor Jahren eingestellte EH55-Neubauförderung zu reaktivieren. 800 Mio. Euro sollen laut Bundesbauministerium dafür zur Verfügung gestellt werden. Förderstart soll Mitte Dezember sein. Die Bundesregierung will den Wohnungsbau vorantreiben und will dafür das sehr beliebte Neubauförderprogramm EH 55 wieder starten lassen. Wie das Handelsblatt berichtet, habe das Bundesbauministerium auf Anfrage mitgeteilt, das insgesamt 800 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact