Berlin (ots) -Der frühere Bundesaußenminister undSPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ist der Meinung, Angela Merkel (CDU) hätte als Bundeskanzlerin den Ukraine-Krieg verhindert. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht in diesem Krieg gelandet wären", sagte Gabriel in der ARD-Talksendung "maischberger". Merkel habe durch die Minsker Verträge "den Krieg acht Jahre hinausgezögert", so der ehemalige Außenministerin.Die Kanzlerin habe 2021 persönlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin verhandeln wollen, doch im Europäischen Rat habe nur Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Merkel unterstützt. "Die Europäer haben sich im Grunde selbst aus dem Spiel genommen", heute müsse US-Präsident Donald Trump über ein europäisches Problem verhandeln. "Wir selber haben 2021 den Mut dazu nicht gehabt", sagte Gabriel."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.