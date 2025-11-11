Prokarium ist ein auf die klinische Phase spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen für den Bereich mikrobielle Immuntherapie. Das Unternehmen hat heute die Ernennung von Ibs Mahmood zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Ibs folgt Kristen Albright nach, der dem Board of Directors beitritt, um weiterhin die strategische Richtung von Prokarium mitzubestimmen.

Ibs kann auf 25 Jahre als Unternehmer in der Biotechnologie zurückblicken. Er hat mehrere Life-Science-Unternehmen gegründet und durch die klinische Entwicklung, die Finanzierungsphase und die strategische Ausrichtung geführt. Er hat mehr als $300 Millionen für eigene Unternehmungen und mehr als $2 Milliarden für Kunden aufgebracht. Er hat die Unternehmen AMO Pharma, DrugDev und Induction Healthcare mitgegründet und geführt. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei IQVIA, Abingworth, Shire Pharma und Investec inne. Ibs hat an der University of Oxford Medizin gelehrt.

"Ibs' Ernennung markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Prokarium. Er bringt sowohl medizinisches Fachwissen, als auch Unternehmergeist und Branchenerfahrung mit. So können wir die Behandlung von Blasenkrebs noch schneller verändern," sagte Ted Fjällman, Chairman von Prokarium's Board of Directors. "Mit dem klinischen Schwerpunkt und dem klaren Konzept für die Veränderung der Behandlung von Blasenkrebs ist Prokarium für die Zukunft gut aufgestellt. Wir sind Kristen sehr dankbar für ihre außergewöhnliche Leistung als CEO und freuen uns, dass sie dem Board weiterhin mit ihrem Fachwissen und ihren Führungserfahrungen zur Verfügung steht."

Ibs fügte hinzu: "Blasenkrebs ist weit verbreitet, aber mit den derzeitigen Behandlungsmethoden werden wir den Patienten nicht gerecht. Prokarium bietet mit mikrobieller Immuntherapie zur Aktivierung des Immunsystems einen ganz neuartigen Behandlungsansatz. Ich freue mich auf die Arbeit und das Team, während wir uns Schritt für Schritt durch die klinischen Phasen bewegen, um den Behandlungsstandard anzuheben

Über Prokarium

Prokarium ist ein auf die klinische Phase spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Durch modernste synthetische Biologie werden Living Cures erstellt. Prokarium's Programm, das derzeit in den USA in Versuchen klinisch erprobt wird, verändert für Patienten mit Blasenkrebs die Paradigmen. Die Plattform des Unternehmens für Living Cures soll die Krebsbehandlung mit programmierbaren Therapien verändern, was zu einer neuen Klasse von Immuntherapien führen soll, zu der alle Zugang haben. Prokarium hat in London, UK seinen Sitz. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.prokarium.com.

Über ZH9

Die investigative Immuntherapie ZH9 wird als intravesikale Behandlung für die Vermeidung der Wiederkehr von nicht muskulärem, invasiven Blasenkrebs entwickelt. Die Registrierung für die PARADIGM-1 Studie (NCT06181266) ist in mehreren Zentren in den USA abgeschlossen.

