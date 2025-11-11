Steigt BTC im Dezember? Interesse der Wale an Bitcoin Hyper nimmt zu!

Nachdem der Oktober die Investoren enttäuscht hat, deuten die Anzeichen darauf hin, dass auch der November ähnlich verlaufen und den Abwärtstrend fortsetzen könnte. Dennoch setzen die Bullen wie der Krypto-Experte Ran Neuner weiterhin im Dezember auf eine Weihnachtsrally.

Während die Anleger mit ihren Bitcoin-Investments zunehmend zurückhaltender werden, kaufen immer mehr die nächstbeste Option für das Bitcoin-Narrativ: Bitcoin Hyper. Denn bei dem Projekt handelt es sich um die schnellste BTC-Layer-2.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ebenso die Großinvestoren ein beachtliches Interesse an dem zugehörigen HYPER-Coin gezeigt haben. Somit hat das Fundraising mittlerweile fast 27 Mio. USD erreicht.

Besonders bemerkenswert an diesem ist, dass die Layer-2 als ein Katalysator für Bitcoin selbst betrachtet wird, da mit ihr eine nutzungsbasierte Nachfrage nach BTC hinzukommt. So ist dieser dann in verschiedenen dezentralen Anwendungen einsetzbar, womit er nicht mehr nur als Wertspeicher und Zahlungsmittel nutzbar ist.

Noch haben Interessierte die Möglichkeit, anderen einen Schritt voraus zu sein. Denn das Projekt befindet sich weiterhin in seiner Finanzierungsphase, wobei der HYPER-Coin in der aktuellen Vorverkaufsrunde für einen Preis in Höhe von 0,013255 USD angeboten werden. Allerdings wird dieses Angebot nur noch weniger als 19 Stunden verfügbar sein, da dann einer Preiserhöhung erfolgt.

Bitcoin-Korrektur bietet Grundlage für nächste Rally mit Unterstützung von Bitcoin Hyper

Anfang November notierte Bitcoin noch bei 109.000 USD und ist dann am Freitag kurzzeitig unter die Marke von 100.000 USD gerutscht. Danach erfolgte jedoch ein Bounce, wobei er mittlerweile bei 103.007 USD steht. Dennoch hat BTC seit Beginn des Monats einen Verlust in Höhe von 5,98 % erlitten.

Somit scheint es, als ob Bitcoin die Korrekturphase aus dem Oktober fortsetzt. Trotzdem erwarten einige Krypto-Experten weiterhin, dass BTC in diesem Jahr noch einen Preis von bis zu 250.000 USD erreichen kann. Da bisher jedoch ein Katalysator fehlt, wirkt eine Steigerung um den Faktor 2,5x eher wie eine leere Hoffnung.

Dennoch setzen viele Investoren im Dezember auf eine Weihnachtsrally, wobei sie sich an der historischen Entwicklung von Bitcoin orientieren. Einen zusätzlichen Antrieb könnte dabei die führende Kryptowährung durch die vorgeschlagene Zolldividende von Donald Trump in Höhe von 2.000 USD pro US-Bürger bringen.

Auch während der Corona-Pandemie wurden Checks an die Amerikaner verteilt, welche Bitcoin antrieben, da laut einer Umfrage rund 10 % des Geldes in ihn geflossen ist. Aber auch andere zyklische Assets könnten von der Liquidität profitieren.

Zuletzt wurden vor allem die schwachen Hände in Form der überhebelten Trader und der unsicheren Kleinanleger aus dem Markt gespült, welche sich über die reguläre Volatilität von Bitcoin wenig bewusst sind. Jedoch handelt es sich bei dem Rückgang um eine normale Korrektur, wie sie schon zuvor während Bullenmärkten häufig vorgekommen ist.

Analysten wie Trader Koala auf X sehen in den Charts zudem ein technisches Muster, welches an die Konsolidierungsphase von Bitcoin zwischen den Jahren 2023 und 2024 erinnert, kurz bevor er einen starken Ausbruch verzeichnete.

$BTC



If it isn't clear to you, let me clarify



This monthly candle resolves as a wick.



Same playbook as the 60k-70k range.



Santa Rally next.



Bears are filth. pic.twitter.com/eIPU48aj3q - Trader Koala (@trader_koala) November 4, 2025

Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte die aktuelle Korrektur eher eine gute Einstiegsgelegenheit als einen Bärenmarkt signalisieren. Dann würde sich die nächste große Widerstandszone im Bereich von 135.000 bis 145.000 USD befinden.

Die Trendumkehr ist jedoch bisher erst leicht ersichtlich und daher nutzen einige Wale nun den Zeitpunkt, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Dabei haben immer mehr von ihnen Bitcoin Hyper erworben, welcher die nächste große Bitcoin-Ära einleiten könnte.

Nachfrage nach Bitcoin kann durch Bitcoin Hyper gesteigert werden

Bitcoin Hyper positioniert sich als die schnellste Layer-2 für die führende Blockchain, was ihr auch ein enormes Potenzial verleiht. Um die hervorragenden Eigenschaften zu erreichen, nutzt sie eine auf Solana basierende Entwicklerebene zusammen mit der Abwicklungsebene von Bitcoin.

Auf diese Weise wird ein Ökosystem erschaffen, in welchem dezentrale Anwendungen mit der extrem hohen Geschwindigkeit und Kosteneffizienz von Solana laufen, während die unübertroffene Sicherheit der dezentralsten Bitcoin-Blockchain erhalten bleibt.

+



Now THATS a match made in heaven. https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/pX2wvkfke5 - Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 9, 2025

Möglich wird die Fusion der beiden Netzwerke durch die kanonische Brücke von Bitcoin Hyper, welche nahtlose Transfers von BTC zwischen den beiden Ebenen ermöglicht. Somit kann das beste aus beiden Welten geboten werden.

Dafür werden die Bitcoins von der Brücke verwahrt und auf der Bitcoin-Basischain eingefroren. Im Gegenzug erhalten die Nutzer dafür eine verpackte Bitcoin-Version auf Bitcoin Hyper. Diese kann dann als Tauschmittel für SVM-basierte dApps genutzt werden.

Investoren erachten dieses Konzept als bahnbrechend, da auf diese Weise für eine neue Nachfrage nach Bitcoin gesorgt werden kann. Diese ist dann jedoch eher auf seine Nützlichkeit als nur die Eigenschaft als Wertspeicher zurückzuführen.

Ebenso sichern sich viele nun den HYPER-Coin, da sie dessen entscheidende Rolle innerhalb des Ökosystems erkannt haben. So wird dieser für die Gasgebühren benötigt, sodass er von der wachsenden Nachfrage nach der On-Chain-Nutzung von Bitcoin profitiert.

Darüber hinaus wird der Token für die dezentrale Governance verwendet, wobei er seinen Inhabern Stimmrechte gewährt. Ebenso bietet das Projekt ein Staking-Verfahren, welches seinen Teilnehmer eine dynamische Rendite in Höhe von 43 % pro Jahr vergütet.

Interesse der Großinvestoren an Bitcoin Hyper bleibt weiterhin hoch

Das frühe Interesse an Bitcoin Hyper ist überwältigend und entwickelt sich zu einem Ansturm der Großinvestoren. So hat der Vorverkauf allein im Oktober mehr als 6 Mio. USD hinzugewonnen, von denen ein nicht unerheblicher Anteil auf Großinvestoren zurückzuführen ist.

So hat ein Wal 62,2 Mio. HYPER-Coins für damals umgerechnet 833.000 USD erworben, als diese noch zu einem niedrigeren Preis angeboten wurde. Ein anderer hat 24,6 Mio. Coins für 327.000 USD gekauft.

Aber auch im November blieb das Interesse weiterhin hoch, da ein Großinvestor 10 Mio. HYPER-Coins für 135.000 USD in sein Portfolio aufgenommen hat. Am Montag kam ein weiterer Wal mit 16,8 Mio. HYPER für 225.000 USD hinzu.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0x3bb64dfed5e6bff6c5e6f09a50f4367a4bdce0b6985fd7900c036039ccbc6972

All diese Investments deuten auf einen großen Trend hin, während die Bitcoin-Investments abgenommen haben. So scheint es, als würde das Smart Money nun in das Projekt für das Bitcoin-Narrativ rotieren, wobei Bitcoin Hyper angesichts der niedrigen Bewertung und des großen Potenzials ein überdurchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis bietet.

Einige Analysten gehen dabei zudem davon aus, dass er die frühen Kursentwicklungen von Bitcoin imitieren könnte, während er die Nachfrage nach der führenden Kryptowährung auf ein neues Niveau treibt.

So können Sie den HYPER-Coin vor der Markteinführung erwerben

Wenn Sie sich dem Smart Money anschließen und die HYPER-Coins noch vor der ersten Listung kaufen wollen, öffnen Sie die Website von Bitcoin Hyper und verbinden Sie mit dieser eine digitale Geldbörse. Anschließend können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Kreditkarten zahlen.

Für die Teilnahme am Presale wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen, da diese für ICOs besondere Vorteile wie eine leichtere und sicherere Teilnahme sowie Beanspruchung bietet. In dieser finden Sie das ICO unter der Kategorie "Upcoming Tokens".

Folgen Sie Bitcoin Hyper auch bei Telegram und X, damit Sie möglichst früh von den neuesten Änderungen erfahren.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.