SoFi wird erste Charter-Bank mit integriertem Kryptohandel in Kunden-App

Die US-Fintech-Bank SoFi hat als erste national gecharterte Bank der USA den Kryptohandel in ihrer App integriert. Kunden der Bank können nun Bitcoin, Ethereum, Solana und weitere Währungen direkt kaufen, verkaufen und halten - nahtlos neben klassischen Bankdienstleistungen wie Giro- und Sparkonten.

SoFi erste Charter-Bank der USA die Kryptohandel in App anbietet

Die erste national gecharterte US-Bank bietet In-App-Zugang zu Kryptowährungen

Die US-amerikanische Fintech-Bank SoFi hat ihren Einstieg in den Kryptohandel bekannt gegeben. Das geht aus einer Pressemeldung der Bank hervor.

International gibt es bereits ein paar Banken, die diesen Service in ihren Apps anbieten. Doch SoFi ist die erste national gecharterte Bank der USA, ihren Nutzern nun den direkten Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungen anbietet. Die App bietet dies alles nahtlos und reguliert innerhalb der bestehenden Banking-App an.

Wichtiger Schritt Richtung Mainstream Adoption

Eine Charter Bank ist eine US-Bank mit offizieller Lizenz ("Charter") von Bund oder Staat, um Bankgeschäfte zu betreiben. National Charter - wie bei SoFi - wird vom OCC (Finanzministerium) erteilt. Solche Banken unterliegen strengen Bundesvorschriften, bieten FDIC-Einlagensicherung (bis 250.000 USD) und genießen hohes Vertrauen.

Im Gegensatz zu reinen Krypto-Börsen operieren sie in einem klar regulierten Rahmen. SoFi ist die erste national gecharterte Bank, die Bitcoin, Ethereum, Solana direkt in der App neben Girokonto und Sparbuch anbietet - mit Bank-niveau-Sicherheit. Das schafft Vertrauen, vereinfacht den Handel und markiert einen Meilenstein in der Integration von Krypto ins traditionelle Finanzsystem.

Bitcoin, Ethereum, Solana und mehr - direkt neben Girokonto und Sparbuch

Ab sofort können SoFi-Kunden Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) sowie weitere führende Kryptowährungen handeln, ohne die App verlassen zu müssen. Die Integration erfolgt parallel zu klassischen Bankdienstleistungen wie Girokonto, Sparkonto und Investitionsprodukten.

Nutzer profitieren somit von einer All-in-One-Plattform, die traditionelles Banking mit modernem Krypto-Trading verbindet. "Bank-level confidence" - das Vertrauen auf Bankniveau wird als zentraler Wettbewerbsvorteil hervorgehoben.

Warum das ein Meilenstein ist

Dieser Schritt markiert einen echten Meilenstein für den Kryptomarkt. Als national gecharterte Bank unterliegt SoFi den strengen Aufsichtsstandards der US-Finanzbehörden - ein entscheidender Vorteil gegenüber reinen Krypto-Börsen, die oft in regulatorischen Grauzonen operieren.

Gleichzeitig überzeugt die Benutzerfreundlichkeit: Kunden müssen weder zwischen Apps wechseln noch separate Wallets verwalten, sondern handeln Bitcoin, Ethereum und Co. direkt neben Girokonto und Sparbuch. Vor allem aber signalisiert die Entscheidung eine weitere Normalisierung von Kryptowährungen im traditionellen Finanzsystem. Eiin klares Zeichen institutioneller Akzeptanz, das Vertrauen schafft und die Brücke zwischen klassischem Banking und digitalen Assets endgültig schlägt.

