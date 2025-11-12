Milliarden Unternehmen bei Investoren heiß begehrt! Jetzt wird sich sogar noch breiter über seine neue Tochtergesellschaft aufgestellt!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 12.11.2025, 0:13 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der weltweite Uranmarkt erlebt derzeit eine deutliche Renaissance. Nach Jahren der Überproduktion und niedriger Preise hat die wachsende Bedeutung der Kernenergie im Zuge der globalen Energiewende zu einem starken Nachfrageanstieg geführt. Viele Länder - darunter die USA, China, Indien und mehrere europäische Staaten - setzen wieder verstärkt auf Atomkraft, um ihre Klimaziele zu erreichen und Energieunabhängigkeit zu sichern.

Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt, da zahlreiche Minen nach dem Preisverfall der 2010er Jahre geschlossen wurden. Diese Kombination aus wachsender Nachfrage und knappem Angebot treibt die Uranpreise auf das höchste Niveau seit über einem Jahrzehnt. Beste Bedingungen für Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR)!!!

Erhebliche Investorennachfrage bei Uranium Energy (WKN: A0JDRR) lässt die Kasse klingeln!!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) ist ideal aufgestellt, sehr gut finanziert und verfügt über eine Reihe von absoluten Premium Projekten. Außerdem steht dem Unternehmen ein exzellentes Management mit tiefem Branchenwissen vor. Da ist es kein Wunder, dass sich Uranium Energy Corps. (WKN: A0JDRR) Aktienkurs in den vergangenen sechs Monaten prächtig entwickeln konnte.

Quelle: wallstreetonline.de Stand: 11.11.25

Doch im Vergleich zur Entwicklung der Projekte scheint hier noch immer viel Luft nach oben zu sein.

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) gründet Tochtergesellschaft! Was steckt dahinter?

Erst vor wenigen Wochen gab das Unternehmen bekannt, dass man die Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp (UR & C) gegründet hat, um die Sicherheit der amerikanischen Kernbrennstoffversorgung und die Vorherrschaft im Energiebereich zu fördern.

Amir Adnani, Präsident und CEO von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR), kommentiert das Vorgehen folgendermaßen:

"Die Positionierung von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) als einziges vertikal integriertes US-Unternehmen mit Kompetenzen in den Bereichen Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung ist sowohl eine bedeutende wirtschaftliche Chance als auch eine strategische Notwendigkeit für die Vereinigten Staaten. Unter einem amerikanischen Banner würden die End-to-End-Kompetenzen von Uranium Energy eine sichere, geopolitisch zuverlässige Quelle für Uranhexafluorid (UF) bieten, dem kritischen Ausgangsmaterial für die Anreicherung, das die Produktion von schwach angereichertem Uran (LEU) und hochgradig schwach angereichertem Uran (HALEU) ermöglicht, Brennstoffen, die für den Antrieb großer, kleiner und fortschrittlicher Reaktoren für unterversorgte heimische und verbündete Märkte unerlässlich sind."

Quelle: Uranium Energy Corp. (Präsentation)

"Wir strukturieren UR&C als Tochtergesellschaft, um diese Initiative auf finanziell optimale Weise voranzutreiben, einschließlich taktischer Partnerschaften und Direktinvestitionen. Dies ermöglicht es Uranium Energy (WKN: A0JDRR), eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten und weiterhin sein Kerngeschäft, den Uranabbau und die Uranverarbeitung zu priorisieren, während UR&C separat vorangetrieben wird, um den Shareholder Value von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) zu steigern."

Basierend auf der bestehenden Uranplattform von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) verfolgt die Gesellschaft das Ziel, eine vollständig in den USA ansässige Lieferkette aufzubauen, um die steigende Nachfrage nach nationaler Anreicherung zu unterstützen. Zudem stellen sie sicher, dass sämtliche Aktivitäten im Einklang mit der US-Politik sowie den Vorgaben des "Defense Production Act' (DPA) stehen und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und der Industrie.

Diese strategischen Maßnahmen ermöglichen es UR&C, eine Schlüsselrolle beim Ausbau des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs einzunehmen und einen nachhaltigen Beitrag zur langfristigen Energiesicherheit der Vereinigten Staaten zu leisten.

Die wichtigsten Highlights, die man über Uranium Energy wissen muss!

Größe und vertikale Integration:

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist eines der größten Uranunternehmen in den USA und verfügt als einziges amerikanisches Unternehmen über eine vollständige Kernbrennstoff-Lieferkette - von der U3O8-Produktion bis zur Lieferung von UF an LEU- und HALEU-Anreicherungsanlagen.

Quelle: Uranium Energy Corp. (Präsentation)

Im Einklang mit der amerikanischen Energiepolitik:

Präsident Trump hat angeordnet, dass die USA ihre Kernkraftkapazität bis 2050 auf 400 Gigawatt vervierfachen und weniger auf ausländisches Uran angewiesen sein sollen. Die DPA soll den Kernbrennstoffkreislauf zur nationalen Sicherheitspriorität machen und mehrere Behörden werden in die Umsetzung einbezogen.

Fast historisch hohe Preise für die Uranhexafluorid (UF)-Umwandlung:

Der Umwandlungspreis liegt aktuell etwa 66 USD/kgU am Spotmarkt und etwa 52 USD/kgU am Langfristmarkt. Das deutet auf einen Mangel und Engpässe in der US-Kernbrennstoffversorgung hin.

Der richtige Zeitpunkt für den Ausbau der heimischen Umwandlungskapazitäten:

Die aktuelle Marktlage und staatliche Unterstützung begünstigen es für Uranium Energy (WKN: A0JDRR), eine neue Uranraffinerie und Uranhexafluorid (UF)-Umwandlungsanlage zu bauen, um den steigenden Bedarf an heimischer Kapazität zu decken.

Größte und modernste geplante Umwandlungsanlage in den Vereinigten Staaten:

Aktuell entsteht in den USA eine der modernsten Uranhexafluorid Umwandlungsanlagen der westlichen Welt. Die Anlage wird jährlich rund 10.000 Tonnen Uran als UF produzieren und damit einen Großteil des nationalen Bedarfs abdecken.

First-Mover-Vorteil mit Fluor:

Dank eines abgeschlossenen Jahres Engineering- und Konstruktionsarbeit mit der erfahrenen Fluor Corporation erhält UR&C einen klaren First-Mover-Vorteil bei Nuklearprojekten.

Investoren stehen bei Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) Schlange!!!

Anfang Oktober gab das Unternehmen bekannt, dass eine Platzierung von 15,5 Millionen Stammaktien zum Preis von 13,15 USD pro Aktie erfolgen soll. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte dabei als alleiniger Konsortialführer für das Angebot. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen dem Konsortialführer eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2.325.000 zusätzlichen Stammaktien zu ebenfalls 13.15 USD gewährt.

Nur wenige Tage später erfolgte die Vollplatzierung Plus Mehrzuteilungs-Option, demnach flossen dem Unternehmen rund 233 Mio. USD zu.

Die eingenommenen Gelder sollen für die Beschleunigung der Entwicklung einer neuen, hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und Konversionsanlage durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. (UR&C) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet werden.

Fazit: Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) steht für AMERICA FIRST!!

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) stellt sich als einer der führenden nordamerikanischen Uranproduzenten mit einer klaren Strategie dar: kostengünstiger Abbau via "ISR', große genehmigte Kapazitäten, Fokus auf USA sowie Ausdehnung in die Verarbeitung/Conversion von Uranbrennstoff. In einem Umfeld, in dem Uran - als Bestandteil der Kernenergie - wieder an Bedeutung gewinnt, ist Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) bestens positioniert, davon zu profitieren.

Auch institutionelle Investoren sehen großes Potenzial in der Gesellschaft, dies beweist die aktuelle Platzierung von rund 233 Mio. USD. Aktuell ist es sogar möglich, unter dem Einstiegsniveau (13,15 USD) der professionellen Anleger in die Aktie zu investieren.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: uraniumenergy, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation,

Dieser Werbeartikel wurde am 04.11.2025 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: US9168961038,189388994,CA91702V1013