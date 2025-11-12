Die 26.Ausgabe der Generalversammlung der Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism) wurde heute mit der Annahme der Erklärung von Riad zur Zukunft des Tourismus abgeschlossen ein bedeutsamer Schritt, den die Mitgliedstaaten vollziehen, um die Zusammenarbeit in den nächsten 50 Jahren zu verbessern.

Die wegweisende Erklärung soll eine wichtige Rolle dabei spielen, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung voranzubringen, mit Betonung von Nachhaltigkeit, digitaler Innovation, KI-Integration und inklusiven Tourismuswirtschaften. Damit bestätigt sie noch einmal die Führungsposition des Königreichs im globalen Tourismus und seine Stellung im Zentrum weitreichender, branchenverändernder Entscheidungen.

Die Erklärung von Riad zur Zukunft des Tourismus ist ein gemeinsamer Fahrplan, um die nächsten 50 Jahre des Sektors im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Inklusion und KI-gestützte Innovation auszurichten. Sie unterstreicht die Stärkung der internationalen Kooperation und Resilienz und die Befähigung lokaler Gemeinschaften, indem sie eine Vision beschreibt, die sicherstellt, dass der Tourismus seine weltweite Bedeutung in den Bereichen Wirtschaftswachstum, kulturelles Verständnis und Umweltverantwortung beibehält.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister, sagte: "Nach den Erklärungen in Riad gehen wir zur Umsetzung über. Die hier unterzeichnete Vereinbarung und die neuen Plattformen werden Investitionen mobilisieren, unsere Mitarbeitenden weiterqualifizieren, unsere KMU digitalisieren sowie Kultur und Natur schützen. Das Königreich ist die Heimat des Regionalbüros von UN Tourism für Nahost und wird als solche weiterhin Partner versammeln und messbare Ergebnisse liefern, damit der Tourismus auch weiterhin als Brücke zwischen Nationen dient und gemeinsamen Wohlstand befördert."

"Die Annahme der Erklärung signalisiert die erneuerte Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, den vollen wirtschaftlichen und sozialen Wert des Tourismus auszuschöpfen, während wir die Ziele für nachhaltige Entwicklung verfolgen. Sie ist auch ein Vertrauensbeweis hinsichtlich der Position von Saudi-Arabien als Vermittler des Dialogs und neues Kooperationszentrum."

Während der 26.Generalversammlung von UN Tourism ratifizierten die Delegierten auch die Ernennung von Shaikha Nasser Al Nowais zur neuen Generalsekretärin von UN Tourism. Es ist das erste Mal, dass eine Frau und ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats des Golfkooperationsrats die Organisation leitet. Ihre Amtszeit beginnt Anfang 2026.

Die Generalversammlung fand zudem zeitgleich mit dem offiziellen Start von TOURISE statt, einer neuen globalen Initiative, die von Saudi-Arabien lanciert wurde, um die Zusammenarbeit zwischen den privaten und öffentlichen Sektoren zu stärken und Innovation im globalen Tourismussektor zu fördern. TOURISE wird als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Führungskräften und Interessenvertretern des privaten Sektors dienen, um die digitale Transformation, wirkungsvolle Investitionen, Nachhaltigkeit und Arbeitskräfteentwicklung voranzubringen und sicherzustellen, dass der Sektor gut aufgestellt ist, um zukünftigen Herausforderungen und Chancen zu begegnen.

