BELÉM, Brasilien, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Unternehmen weltweit mobilisieren, um reale Beispiele für Arbeitsplätze, Sicherheit und Wachstum durch Klimaschutzmaßnahmen zu teilen Hunderte von Unternehmen aus allen Regionen und Sektoren werden heute (12. November 2025) an einer globalen digitalen Mobilisierung teilnehmen, um zu zeigen, wie die Klimapolitik von Unternehmen greifbare wirtschaftliche und soziale Vorteile bringt. Während der COP30-Verhandlungen in Belém werden Unternehmen 24 Stunden lang Daten, Fallstudien und Geschichten präsentieren, die zeigen, wie Klimaschutzmaßnahmen Arbeitsplätze schaffen, Energiesicherheit bieten, die Kosten für die Verbraucher senken und Wachstum für Gemeinden schaffen. Die von der We Mean Business Coalition und der Global Renewables Alliance koordinierte Initiative, die von der Mission Possible Partnership, dem Energy Efficiency Movement, dem World Business Council for Sustainable Development und anderen Partnern unterstützt wird, setzt ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Wirtschaft an ihrem Engagement für eine saubere Energiewende festhält, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist. María Mendiluce, CEO der We Mean Business Coalition, sagte:: "Unternehmen aller Branchen zeigen, dass Klimaschutzmaßnahmen messbare Vorteile bringen - von niedrigeren Kosten bis hin zu stärkeren, widerstandsfähigeren Lieferketten -, die ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die Unternehmen wollen über darüber sprechen, was heute in der realen Wirtschaft passiert und welche Möglichkeiten sich für Unternehmen und Länder durch die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie ergeben." Die Aktivierung wird die unaufhaltsame Dynamik der Klimamaßnahmen der Unternehmen demonstrieren und die Regierungen daran erinnern, dass klare, vorhersehbare politische Rahmenbedingungen schnellere Fortschritte auf dem Weg zu einer naturverträglichen Wirtschaft ermöglichen. Die teilnehmenden Unternehmen werden den ganzen Tag über ihre Erfolgsgeschichten zum Thema Klima unter dem Hashtag JobsSecurityGrowth veröffentlichen. Lesen Sie, wie die nordische Zusammenarbeit Stahl und Industrie dekarbonisiert : Die nordischen Unternehmen Alfa Laval, SSAB und Outokumpu haben gemeinsam einen innovativen Wärmetauscher entwickelt, der aus emissionsarmem Kohlenstoffstahl und Edelstahl hergestellt wird und eine Rekordreduzierung des eingebetteten CO 2 erreicht. Die gemeinsame Initiative zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Zulieferern und Herstellern ist und welches Potenzial die kohlenstoffarme Produktion für die Schaffung von Arbeitsplätzen hat. Hinweise für Redakteure We Mean Business Coalition arbeitet mit den einflussreichsten Unternehmen der Welt zusammen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Die Koalition ist ein Zusammenschluss von sieben gemeinnützigen Organisationen: BSR, CDP, Ceres, Climate Group, CLG Europe, The B Team und WBCSD. Gemeinsam katalysieren wir Maßnahmen der Wirtschaft und der Politik, um die Emissionen bis 2030 zu halbieren und einen umfassenden Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/we-mean-business-coalition-wmbc-globale-unternehmen-vereinen-sich-auf-der-cop30-um-den-return-on-action-zu-zeigen-302609040.html



