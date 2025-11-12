EQS-News: Monport laser / Schlagwort(e): Sonstiges

Monport Laser Deutschland Bringt Professionelle Lasergravur-Maschinen zum Black Friday



12.11.2025 / 03:55 CET/CEST

BERLIN, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit Beginn der festlichen Saison hat Monport Laser Deutschland offiziell seinen Black Friday Sale gestartet und lädt Kreative, Profis und kleine Unternehmen ein, industrielle Präzision zu unschlagbaren Preisen zu erleben. Mit bis zu 70 % Rabatt auf ausgewählte Lasergravur-Maschinen zum Verkauf vereint diese Aktion in diesem Jahr Innovation, Qualität und Wert. Die Aktion beinhaltet zudem exklusive Boni, darunter kostenlose Faseroptik-Schutzbrillen oder DIY-Gravurmaterialien, eine 30-Tage-Preisgarantie und ein unterhaltsames Spin & Win-Event, bei dem jeder Kunde die Chance hat, zusätzliche Rabatte und Überraschungsgeschenke zu gewinnen. Fokus auf die Reno-Serie - Präzision trifft Leistung Die CO2 Lasergravurmaschinen der Reno-Serie ermöglichen präzises Schneiden und Gravieren von Holz, Leder und Acryl in einem kompakten Design. Erhältlich als Reno45 (45 W) und Reno65 (65 W), liefert sie schnelle und saubere Ergebnisse für Bastler, kleine Werkstätten und Bildungseinrichtungen. Die Modelle Basic, Pro und Pro Vision verfügen über einen Touchscreen und optional eine HD-Kamera. Die Reno-Serie liefert saubere Schnitte, feine Details und gleichbleibende Ergebnisse auf allen Materialien. GM Pro Faserlasergravur für Metall - Industrielle Leistung für Profis Für Metallgravuren bietet der GM Pro Faserlasergravierer für Metall von Monport industrielle Präzision für die Werkstatt. Mit Modellen von 20W bis 60W, einschließlich MOPA-Konfigurationen, bietet er 0,01 mm Genauigkeit, Farbmarkierung auf Edelstahl und Titan sowie tiefe Gravuren für langlebige Ergebnisse. Ideal für Juweliere, Ingenieure und Hersteller, die Leistung und wiederholbare Präzision benötigen. GA-Serie Faserlaser - Industrielle Präzision für Metall Für Metallgravuren bietet die GA-Serie Faserlaser industrielle Leistung für Profis. Mit Konfigurationen von 20W bis 60W, einschließlich MOPA-Modellen, ermöglicht sie 0,01 mm Genauigkeit, Farbmarkierungen auf Edelstahl und Titan sowie tiefe Gravuren für langlebige Ergebnisse. Ideal für Schmuckherstellung, Ingenieurwesen und industrielle Anwendungen. Black Friday Highlights Bis zu 70 % Rabatt auf CO2- und Faserlaser-Gravurmaschinen zum Verkauf

-Preise für zusätzliche Überraschungen Exklusiv: Kostenloser 80mm Drehschacht und Faser-Schutzlinse bei ausgewählten Faserlaser-Käufen Monport Laser ist ein führender Hersteller von CO2 Lasergravur-Maschinen und Faserlasergravur-Maschinen für Metall , der präzise Lasertechnologie für Kreative, Profis und Unternehmen zugänglich macht. Mit lokalem Support und Service in ganz Europa unterstützt Monport Laser Deutschland Maker und Industrieunternehmen mit fortschrittlichen Fertigungslösungen. Für weitere Informationen und zur Entdeckung des Black Friday Sale besuchen Sie Monport Laser Deutschland Webseite . Pressekontakt:

