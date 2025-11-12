WUHU, China, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die JETOUR Media Alliance (JMA) Tech Tour 2025 wurde erfolgreich in Wuhu, Provinz Anhui, abgeschlossen. Im Rahmen der Veranstaltung kamen Vertreter führender Automobilmedien aus aller Welt am Hauptsitz von JETOUR zusammen. Die Teilnehmer erhielten durch verschiedene Technologievorstellungen, Workshops und Testfahrten einen systematischen Einblick in die neuesten Entwicklungen von JETOUR im Bereich der neuen Energie- und Hybrid-Offroad-Technologien sowie in die globale Strategie des Unternehmens.

Demonstration technischer Stärke: Die GAIA-Architektur definiert die nächste Generation hybrider Offroad-Fahrzeuge

Ein zentraler Bestandteil der Tech Tour war eine umfassende Präsentation der GAIA-Architektur. Diese Architektur beinhaltet vier Kernmodule - die GAIA-Plattform, das GAIA-Cockpit, den GAIA-Piloten und GAIA Travel+ - und wurde entwickelt, um den Anforderungen der neuen Energie-Ära an die Geländegängigkeit gerecht zu werden.

Der G700, ein geländegängiger Premium-Hybrid-Offroad-SUV, der auf der GAIA-Architektur basiert, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Während der ersten weltweiten Testfahrt für Medienvertreter fand der G700 aufgrund seiner robusten Leistungsentfaltung und intelligenten Steuerungssysteme breite Anerkennung und demonstrierte damit eindrucksvoll die technische Kompetenz und das Markenbewusstsein von JETOUR im Premium-Hybrid-Offroad-Segment.

Verstärkung der globalen Stimmen: JMA vertieft Zusammenarbeit

Die Tech Tour war auch ein wichtiger Meilenstein für die Zusammenarbeit innerhalb der JETOUR Media Alliance (JMA). Während der Veranstaltung organisierte JETOUR mehrere Workshops für einen intensiven Austausch mit den globalen Medien.

Dank des Zusammenspiels von Seminaren und praktischen Erfahrungen konnten die Gäste ein intuitiveres Verständnis für die technische Roadmap und die strategische Ausrichtung von JETOUR im Bereich der Hybrid-Geländewagen gewinnen. Laut zahlreicher Teilnehmer bietet der G700 eine außergewöhnliche Balance zwischen Leistung, Intelligenz und Effizienz, was seine starke Wettbewerbsfähigkeit in Märkten wie dem Nahen Osten und Afrika unterstreicht, wo große Reichweite und überlegene Geländegängigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Medienvertreter aus Saudi-Arabien, Ägypten und Chile teilten ebenfalls wertvolles Feedback lokaler Nutzer zu Geländegängigkeit, Reichweite und intelligenten Funktionen und lieferten damit wichtige Erkenntnisse für die weitere Produktoptimierung und Globalisierung von JETOUR.

Medien-Workshop zur zukünftigen hybriden Offroad-Mobilität

Mit der bevorstehenden weltweiten Markteinführung des G700 treibt JETOUR seine Vision voran, die weltweit führende Marke für Hybrid-Geländewagen zu werden. Die Marke wird durch ein globales "6+N"-Forschungs- und Entwicklungssystem und ein Team von 4.000 innovativen Mitarbeitern unterstützt und ist mittlerweile in 91 Ländern und Regionen mit 8 Tochtergesellschaften im Ausland vertreten. Damit stärkt sie ihr globales Netzwerk und definiert weltweit neue Standards für Hybrid-Geländewagen.

