Solana-Crash wegen Alameda-Unlock: Doch ein noch größerer Schock droht!

Am heutigen Tage hat vor allem Solana unter den Top 100 mit die höchsten Kursverluste erleiden müssen. Diese sind auf den Token-Unlock zurückzuführen, welcher die Investoren hat vorsichtiger werden lassen. Darüber hinaus steht ein noch viel wichtigeres Ereignis bevor, dass Solana bald noch deutlich stärker unter Drucken setzen wird. Erfahren Sie jetzt rechtzeitig nähere Details, um nicht später böse überrascht zu werden.

Investoren meiden Solana derzeit aufgrund der Token-Unlocks

Unter den führenden Kryptowährungen hat Solana heute mit einem Kursverlust in Höhe von 7,10 % mitunter die höchsten Verluste erlitten, während es für den breiten Krypto-Markt lediglich 3,23 % und somit weniger als die Hälfte war. Dieser Abverkauf ist vor allem auf das risikoaverse Verhalten der Investoren zurückzuführen.

Denn es wurde bekannt gegeben, dass die nächste Freigabe der Solana-Bestände von Alameda Research und FTX am 11. November erfolgt. So wurden im Zuge des Insolvenzverfahrens 193.000 SOL für aktuell umgerechnet 29,97 Mio. USD an die Käufer freigegeben, was jedoch nur 0,03 % der Solana-Gesamtversorgung entspricht.

$SOL Alameda unlock update



The most recent Alameda Research/FTX estate @solana ($SOL) unlock occurred today, November 11, 2025, involving approximately 193,000 $SOL valued at around $30 million. This is part of their ongoing monthly vesting schedule under bankruptcy… - MartyParty (@martypartymusic) November 11, 2025

Die Freigabe der SOL-Coins ist Bestandteil des monatlichen Freigabeplans, wobei die Anzahl der Token seit Januar 2024 weiter zunimmt. So waren es im vergangenen Monat nur 192.000 SOL. Somit ist auch tendenziell mit immer stärkeren Auswirkungen für den SOL-Kurs zu rechnen.

Gewöhnlich werden dabei die SOL-Coins in der Mitte des Monats freigeschaltet und können dann erstmalig wieder verkauft werden. Zwar gab es bisher noch keine Berichte von Marktbeobachtern von großen Krypto-Transaktionen, jedoch kam es trotzdem zu einem spürbaren Verkaufsdruck, der vor allem psychologischer Natur ist.

Jetzt mit Preisvergleich cleverer in Solana investieren!

Dezember kann auf Solana besonders starken Druck ausüben

Zudem sollen sogar neben den 164.383 Solana am 11. Dezember des Insolvenztopfes weitere 472.602 SOL am 7. Dezember der Aktionskäufer freigeschaltet werden. Zusammen entspricht dies einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu dem vorherigen Monat um 231,76 %, sodass die Sorgen der Anleger nun nicht verwunderlich sind.

Basierend auf dem aktuellen Solana-Kurs von 155,3 USD entspricht dies einem potenziellen Verkaufsdruck in Höhe von 98,92 Mio. USD. Dies sind 1,61 % des heutigen Handelsvolumens von 6,14 Mrd. USD und 0,12 % der derzeitigen Marktkapitalisierung von 85,92 Mrd. USD. Dementsprechend könnte es basierend auf vorherigen Unlocks zu einem deutlichen Verkaufsdruck mit Verlusten von rund 2 bis 6 % kommen.

Solana-Unlocks | Quelle: Dropstab

Allerdings sind sich auch die Wale über die Signalwirkung dieser Unlocks bewusst. Deshalb haben schon zuvor einige der Großinvestoren wie Galaxy, Pantera und Figure früher angedeutet, dass sie ihre Solana-Bestände längerfristig halten und nicht unbedingt unmittelbar verkaufen wollen. Dabei soll laut Berichten Galaxy Digital rund 25,52 Mio. SOL, Pantera Capital 13,67 Mio. SOL und Figure 1,8 Mio. SOL erhalten. Dennoch gibt es für das Halten keine Garantie.

Da Kapital wie ein scheues Reh reagiert, ist es nicht verwunderlich, dass sich einige Investoren vor einem möglichen Abverkauf schützen wollen, zumal Solana im Vergleich zu dem Hoch aus dem Oktober mittlerweile 39,04 % an Wert verloren hat. Aber auch das bärische Marktumfeld, in dem einige schon das Ende des Zyklus ausgerufen haben, kann die Abwärtsdynamik noch einmal zunehmen.

Insbesondere vor den nächsten Unlocks sollten Investoren vorsichtig werden, wobei es von einigen auch schon antizipiert werden könnten. Andererseits könnten gerade diese möglichen Kursverluste für neue Einstiege in Solana genutzt werden, da es neben vor allem Ethereum eines der vielversprechendsten Blockchain-Ökosysteme ist. Aber auch Bitcoin kann nun mithilfe der Solana-Anwendungsschicht von Bitcoin Hyper bald bedeutende Marktanteile übernehmen.

Jetzt bessere Solana-Kurse erhalten!

Darum könnte die Fusion aus Bitcoin und Solana das beste Blockchain-Ökosystem sein

Während sich Solana durch die erstklassige Skalierbarkeit auszeichnet, welche mit ihrer parallelen Verarbeitung und der Hardwarebeschleunigung sogar Ethereum übertrifft, handelt es sich bei Bitcoin noch immer um die am höchsten bewertete Kryptowährung, was vor allem auf die hohe Dezentralisierung und daher Sicherheit der Blockchain zurückzuführen ist.

Daher denken einige auch, dass die Fusion der beiden das vielversprechendste Blockchain-Ökosystem darstellt. Genau dies soll jetzt erstmalig mithilfe der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper geschehen. Somit treffen eine theoretisch unendliche Bandbreite mit geringen Gebühren und niedriger Latenz auf die hohe Sicherheit und Liquidität von Bitcoin.

Darüber hinaus ist das neuartige Bitcoin-Ökosystem programmierbar und aufgrund der Nähe zu Solana leicht von den Solana-Entwicklern adaptierbar. Da Solana eine der größten Entwickler-Communitys und Bitcoin die höchste Liquidität besitzt, könnte Bitcoin Hyper schnell die nötigen Mittel für die nächste Bitcoin-Ära erhalten, wobei schon 1 % zu mehreren Milliarden führen würde.

Aber auch BTC kann von dieser Entwicklung profitieren, da er nicht mehr nur als ein totes Asset in Form eines Wertspeichers gehalten werden muss, dessen Transaktionsgebühren zuvor aufgrund des Flaschenhalsproblems schnell auf exorbitanten Höhe von fast 130 USD explodierten, während die Nutzer teilweisen Stunden auf die Bestätigung einer Transaktion warten mussten.

Mit der stärkeren Nachfrage nach Bitcoin, die auch höhere Kurse begünstigt, kann auch der native HYPER-Coin skalieren. Denn dieser wird von allen Netzwerkteilnehmern wie den Entwicklern und Nutzern für die Gebühren benötigt. Angesichts neuer Vorteile wie zusätzlicher DeFi-Renditen für Bitcoin, welche zu den Kursgewinnen hinzukommen, dürfte das Netzwerk schnell eine hohe Nachfrage erzielen.

Schon vor der offiziellen Markteinführung hat Bitcoin Hyper einen wahren Ansturm auf den Vorverkauf erlebt, der mittlerweile über 26,89 Mio. USD eingenommen hat. Davon haben allein über den vergangenen Monat die Wale Token für mehr als 1,5 Mio. USD erworben, da viele in dem Projekt ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis für das Bitcoin-Narrativ erkannt haben. Nun ist jedoch nicht mehr viel Zeit für den Presale, weshalb viele zu spät kommen könnten.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.