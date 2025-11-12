Die ISDA hat die von der Capital Market Authority (CMA) verabschiedete Verordnung über Close-out Netting und damit verbundene Collateral Arrangements, die im Juli 2025 in Kraft getreten ist, befürwortet und damit ihre Ausrichtung an internationalen Standards bestätigt.

Laut einer auf der Website der ISDA veröffentlichten Stellungnahme wurde die von der CMA verabschiedete Verordnung in den Umfang der Rechtsgutachten der ISDA aufgenommen, die mit internationalen Derivatevereinbarungen im Einklang stehen. Dies zeigt, dass das Königreich Saudi-Arabien zu einer Gerichtsbarkeit geworden ist, die internationale Netting-Gesetze unterstützt und somit die Durchsetzung derartiger Verträge auf internationaler Ebene stärkt.

Raed Ibrahim Alhumaid, Deputy of Market Institutions der CMA, erläuterte, dass die vor vier Monaten gebilligte Verordnung mit dem Ziel verabschiedet wurde, Netting-Vereinbarungen und damit verbundene finanzielle Sicherheitenvereinbarungen, an denen eine Kapitalmarktinstitution beteiligt ist, zu regulieren. Sie soll die Stabilität des Finanzsystems verbessern und Investoren schützen, um so zu einem Anstieg der Investitionen am Kapitalmarkt, einschließlich des Derivatemarktes, beizutragen.

Er merkte an, dass dies verabschiedet und implementiert wurde, um die Durchsetzbarkeit berechtigter Finanzkontrakte und deren Schutz vor späteren Änderungen der Umstände, unter denen sie abgeschlossen wurden, inklusive der Einleitung von Insolvenzverfahren, sicherzustellen. Darüber hinaus wird die Durchsetzung der in derartigen Kontrakten enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen im Falle eines Ausfalls einer der Parteien gewährleistet, was die Rechte aller beteiligten Parteien schützt. Dies erfolgt im Rahmen der Veröffentlichung verschiedener Richtlinien und Vorlagen durch die ISDA, die auf die Stärkung der Netting-Praktiken abzielen.

Er erklärte, dass die Regeln und Vorschriften, die den Kapitalmarkt regeln, von der CMA kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt werden, um dessen Attraktivität zu steigern. Dabei merkte er an, dass die Anerkennung der Verordnung über Close-out Netting und damit verbundene Collateral Arrangements mit globalen Praktiken durch die ISDA ein positiver Schritt sei, um das Vertrauen in den saudischen Markt zu stärken, und dass dies die Angleichung der CMA an diesbezügliche internationale Standards widerspiegele.

Scott O'Malia, Chief Executive der ISDA, erläuterte, dass mit der Annahme der Verordnung durch die CMA die Stellungnahmen der ISDA bezüglich des Nettings nun eindeutig bestätigten, dass das Netting für Geschäfte mit saudischen Finanzpartnern, unabhängig davon, ob es sich um einen von der CMA beaufsichtigten Investmentmanager oder eine von der SAMA regulierte Bank handelt, durchsetzbar ist. Er wertete dies als einen bedeutenden Schritt für die künftige Entwicklung der Finanzmärkte Saudi-Arabiens und sprach der CMA seine Anerkennung für ihre konstruktive Zusammenarbeit mit der ISDA und der Branche während des gesamten Entwicklungs- und Konsultationsprozesses aus.

*Quelle: AETOSWire

