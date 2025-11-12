BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem feierlichen Gelöbnis in Berlin würdigen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den 70. Gründungstag der Bundeswehr. Dazu werden am Mittwoch (14.00 Uhr) etwa 280 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Platz zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus antreten.

Sie werden geloben, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".

Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Der frisch ernannte Verteidigungsminister Theodor Blank überreichte damals in der Bonner Ermekeil-Kaserne nach kurzen Begrüßungsworten den ersten Freiwilligen der neuen deutschen Streitkräfte Ernennungsurkunden.

Im Jahr 2019 hatte die damalige Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu öffentlichen Gelöbnissen in allen Bundesländern und vor dem Reichstagsgebäude zum Jahrestag der Gründung der Armee aufgerufen. Sie sagte: "Das wäre ein starkes Signal und ein starkes Zeichen der Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten."