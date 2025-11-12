Die bedeutenden Geschäftsabschlüsse auf dem ersten TOURISE-Gipfel fördern sektorübergreifendes Kapital für Wachstum im globalen Tourismusökosystem.

TOURISE, die innovative globale Plattform, die neue Horizonte für den Tourismus eröffnet, gab heute bekannt, dass sie auf dem ersten TOURISE-Gipfel in Riad Investitionsportfolios in Höhe von insgesamt 113 Milliarden USD mobilisiert hat. Dieser Meilenstein spiegelt die Mission von TOURISE wider, hochwertige Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, indem Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor in den Bereichen Tourismus, Technologie, Investitionen und Nachhaltigkeit zusammengebracht werden, um einen gemeinsamen Fahrplan für die nächsten 50 Jahre des globalen Tourismus festzulegen.

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE announces USD 113 BN of investment portfolios catalyzed at the inaugural TOURISE Summit.

Die angekündigten Portfolioinvestitionen decken die gesamte Bandbreite der Besucherwirtschaft ab: Luxuseinzelhandel, Hotelunterkünfte der nächsten Generation, groß angelegte integrierte, erlebnisorientierte Entwicklungen, Wellness-, Reiseziel- und Lifestyle-Angebote, Talentförderung und KI-gestützte Plattformen. Zusammen setzen diese Verpflichtungen einen neuen Maßstab dafür, was möglich und erforderlich ist, um den zukünftigen Anforderungen des Tourismus gerecht zu werden und das Reiseerlebnis neu zu gestalten.

Zu den internationalen und lokalen Unternehmen, die ihre Portfolios im Rahmen der 113 Milliarden USD bekannt gegeben haben, gehören unter anderem: Melia Hotels, BWH Hotels, GOCO Hospitality, Cenomi, Radisson, Earth Hotels, Delonix Ocean Link, AlFozan Holding, Al Kathiri Holding, Alothaim und Knowledge Economic City.

Durch die Kombination von harter Infrastruktur mit Humankapital und die Verschmelzung von Daten, Design und Gastfreundschaft werden diese Investitionen neue Werte im gesamten Tourismus-Ökosystem erschließen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und unvergessliche, zielgerichtete Erlebnisse in großem Maßstab bieten. Vor allem waren viele auf Saudi-Arabien ausgerichtet und festigten die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Königreichs als führendes globales Reiseziel, wo Kultur, Innovation und erstklassiger Service zusammenkommen. Dies signalisiert Partnern und Investoren, dass hier die nächste Ära des Tourismuswachstums aufgebaut werden soll.

Investitionen leiten das nächste Kapitel der globalen Tourismuswirtschaft ein

Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus und Vorstandsvorsitzender von TOURISE, erklärte: "TOURISE hat als Katalysator Investoren, politische Entscheidungsträger und Innovatoren an einen Tisch gebracht und so Visionen in rentable Partnerschaften und wirkungsvolle Geschäfte umgesetzt. Gemeinsam definieren wir die gesamte Reisewirtschaft neu unterstützt durch KI, basierend auf herausragenden Reisezielen und Erlebnissen und so konzipiert, dass Wachstum und Chancen sich über das gesamte Ökosystem erstrecken."

Die heutige Ankündigung fördert das Gründungsziel von TOURISE: Entscheidungsträger und Innovatoren aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenzubringen, um transformative Partnerschaften zu beschleunigen und Ambitionen durch wirkungsvolle Geschäftsabschlüsse in die Tat umzusetzen. Die Bekanntgabe dieser beispiellosen Zahlen im Tourismusbereich verdeutlicht, wie TOURISE die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringt, um Ergebnisse zu erzielen, die die Art und Weise, wie die Welt reist, sich vernetzt und wächst, neu gestalten werden.

Über TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Der erste TOURISE-Gipfel, der vom saudischen Ministerium für Tourismus unterstützt wird, findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. TOURISE wird Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment und Wissenschaft zusammenbringen, um Innovationen zu fördern, die ganzheitliche Initiativen und transformative Vereinbarungen vorantreiben, die die Branche neu gestalten und einen nachhaltigen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor aufbauen werden.

Tourise ist physisch exklusiv und digital inklusiv und gewährleistet eine breite globale Beteiligung, während es gleichzeitig gezielten Zugang zu Visionären bietet, die die Zukunft des globalen Tourismus gestalten. Im Anschluss an den Gipfel wird TOURISE als ganzjährige Plattform weitergeführt, auf der innovative Ideen zu realen Lösungen werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Weitere Informationen zu TOURISE finden Sie unter www.TOURISE.com

