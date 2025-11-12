Die Aktienmärkte sind aktuell hoch bewertet und besonders im Tech-Sektor geht die Angst vor einer KI-Blase um. Doch sollten Anleger jetzt trotzdem noch investieren? Dieses Potenzial bietet sich aktuell laut einer neuen Studie des Analystenhauses Wedbush. Während an den Märkten die Sorge um eine KI-Blase groß ist, glaubt das Analystenhaus Wedbush an weiter steigende Aktienkurse im Tech-Bereich für den Rest des Jahres. Das steckt dahinter: Tech-Rallye ...

