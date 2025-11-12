DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TENNET - Die Bundesregierung bereitet den Einstieg bei dem Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland vor. Dazu will sie mit dem Haushalt 2026 rund 7,6 Milliarden Euro für die kommenden Jahre bereitstellen. Das geht aus der so genannten Bereinigungsvorlage des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss im Bundestag hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Haushälter werden am kommenden Donnerstag in der Bereinigungssitzung den Etat für das kommende Jahr finalisieren und haben dafür vom Finanzministerium eine Vorlage mit Änderungen für den Haushalt erhalten. Diese sieht einen "neuen Titel zur Vorbereitung für die mögliche Beteiligung an Tennet Deutschland" vor. (Handelsblatt)

UNGARN - Investoren reagieren verstärkt auf die maue Wirtschaftslage in Ungarn. Doch während chinesische Unternehmen oft neue Projekte ankündigen, sind deutsche deutlich zurückhaltender geworden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf die Herbstumfrage der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK) bei Mitgliedsunternehmen. Zwar sei das kleine mitteleuropäische Land damit in guter Gesellschaft mit anderen Ländern der Region. Doch werden die Geschäftslage und die Erwartungen deutlich schlechter eingeschätzt im Vergleich zur Tschechischen Republik, zu Slowenien, Rumänien und Bulgarien. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

November 12, 2025 00:14 ET (05:14 GMT)

