© Foto: Jan Woitas - picture alliance/dpa

Nach Jahren defensiver Stärke kehrt Linde in den Wachstumsmodus zurück. Wer auf solide Bilanz, Preissetzungsmacht und strukturelles Wachstum setzt, findet bei Linde derzeit einen attraktiven Einstiegspunkt, sagt die UBS.Die Analysten der Schweizer UBS haben die Aktie des Industriegase-Giganten Linde auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel auf 500 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent. Begründung: Die Bewertung sei günstig, während sich das Gewinnwachstum ab 2026 deutlich beschleunigen dürfte. Nach Einschätzung der Analysten sei die Aktie derzeit mit einem Abschlag von etwa 10 Prozent gegenüber dem historischen Durchschnitt bewertet - ein Niveau, das …