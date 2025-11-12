Die meisten asiatischen Märkte legen am Mittwoch zu, angeführt von einem starken Rebound in Hongkong dank robuster Tech-Werte. In Japan hingegen dämpften massive Verkäufe bei Softbank Group den Nikkei-Index. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Kursentwicklungen an den wichtigsten Börsen Asiens. Die asiatischen Indizes profitierten von positiven Impulsen aus dem US-Handel, wo zyklische und konjunktursensible Sektoren aufgrund der Hoffnung auf eine baldige Beendigung des anhaltenden US-Regierungs-Shutdowns ...

