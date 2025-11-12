Google plant eine massive Investition in die digitale Infrastruktur Deutschlands. Mit fünfeinhalb Milliarden Euro sollen neue Rechenzentren im hessischen Dietzenbach und Hanau entstehen. Der Konzern kündigte an, auch bei seinen Clouddiensten die Auswirkungen auf Klima und Umwelt nachhaltig zu minimieren. Die Alphabet-Aktie kletterte auf ein Rekordhoch. Google wird in den kommenden vier Jahren rund 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Das bislang größte Investitionsprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
