DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul erneut freundlich

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen geht es am Mittwoch uneinheitlich zu. Tagesgewinner ist im späten Handel erneut der Kospi im südkoreanischen Seoul, der um weitere 0,9 Prozent anzieht. In Tokio zeigt sich das Marktbarometer wie schon am Vortag wenig verändert, der Nikkei-225 liegt bei 50.867 Punkten. Etwas Unterstützung liefert wieder der Yen, der zum Dollar erneut etwas leichter tendiert, wodurch sich Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis verbilligen.

An den chinesischen Börsen geht es ebenfalls uneinheitlich zu. In Shanghai gibt der Index um 0,2 Prozent nach, in Hongkong steigt er um 0,6 Prozent. In Australien ist der Handel bereits beendet, der t S&P/ASX 200 schloss 0,2 Prozent niedriger.

In Tokio bremsen unter anderem schwächere Kurse im Chipsektor, wo Gewinnmitnahmen und jüngst lauter werdende Bedenken über zu hohe Bewertungen belasten. Dazu kommen leichtere Vorgaben der US-Pendants. Advantest kommen um 1,3 Prozent zurück, Tokyo Electron um 2,2 Prozent. Renesas gewinnen dagegen 3 Prozent. Steil abwärts um 4,1 Prozent geht es für Softbank Group, nachdem die Technologie-Holdinggesellschaft am Vortag nach Handelsende Quartalszahlen vorgelegt hatte. Asics geben um 1,4 Prozent nach, nachdem der Sportartikelhersteller im Handelsverlauf neue Geschäftszahlen präsentierte.

Auch in Hongkong und in Seoul werden Chipaktien eher gemieden. In Seoul geben SK Hynix und Samsung Electronics gegen den freundlichen Markt leicht nach, in Hongkong verbilligen sich SMIC um 1,9 Prozent.

In Sydney machten Mineral Resources einen Satz um rund 9 Prozent nach oben. Das Rohstoffunternehmen hat einer Veräußerung eines 30-prozentigen Anteils an seinem operativen Lithiumgeschäft für 765 Millionen Dollar zugestimmt. Flight Centre stiegen um 1 Prozent. Die Aktie war mit einer optimistischen Gewinnprognose des Reiseunternehmens gesucht.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.799,50 -0,2% +7,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.867,33 +0,0% +27,6% 07:00 Kospi (Seoul) 4.144,30 +0,9% +72,7% 07:30 Shanghai-Comp. 3.993,35 -0,2% +19,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.863,26 +0,6% +32,8% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD EUR/USD 1,1574 -0,1 1,1585 1,1561 +11,6% EUR/JPY 179,11 0,3 178,51 178,27 +9,3% EUR/GBP 0,8813 0,0 0,8809 0,8803 +6,0% GBP/USD 1,3132 -0,1 1,3151 1,3132 +5,3% USD/JPY 154,76 0,5 154,07 154,21 -2,0% USD/KRW 1.468,60 0,5 1.460,84 1.464,40 -1,2% USD/CNY 7,0872 0,0 7,0872 7,0884 -1,7% USD/CNH 7,1224 0,0 7,1213 7,1234 -2,9% USD/HKD 7,7711 -0,0 7,7720 7,7724 +0,1% AUD/USD 0,6521 -0,1 0,6526 0,6522 +5,6% NZD/USD 0,5648 -0,1 0,5653 0,5641 +0,9% BTC/USD 103.300,20 0,3 102.959,60 104.912,05 +11,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,84 61,04 -0,3% -0,20 -16,4% Brent/ICE 64,96 65,16 -0,3% -0,20 -14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.109,20 4.126,96 -0,4% -17,77 +56,8% Silber 51,07 51,2245 -0,3% -0,15 +74,9% Platin 1.369,17 1.366,85 +0,2% +2,32 +56,8% Kupfer 5,05 5,07 -0,4% -0,02 +22,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

