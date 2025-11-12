Wien (APA-ots) - -



75 Millionen werden aus Liquidität rückgeführt



Ziel erreicht: 100 % der Anleihefinanzierungen jetzt mit Nachhaltigkeitsbezug



Keine Anleihen-Fälligkeiten bis Mai 2026



Die UBM Development AG ( UBM ) wird am 13. November 2025 die noch ausstehenden 75,06 Mio. der 2,75% UBM-Anleihe 2019-2025 ( Anleihe ) nach sechs Jahren pünktlich zurückführen. Die Emission dieser Anleihe im Nominale von ursprünglich 120 Mio. im Jahr 2019 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im November 2024 und Oktober 2025 wurden 44,94 Mio. in die UBM Green Bonds 2024 und 2025 umgetauscht. Nun folgt die Rückzahlung der noch ausstehenden 75,06 Mio. dieser Anleihe. "Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich bewiesen, dass wir ein zuverlässiger Anleihen-Emittent sind", sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG.



Zwtl.: ESG-Branchenführer für grüne Finanzierungen



Im Hinblick auf zukünftige Emissionen bleibt der Fokus der UBM klar auf nachhaltigen Finanzierungen. Inzwischen besteht das gesamte Anleiheportfolio der UBM ausschließlich aus Green Bonds und Sustainability-Linked Bonds - damit wurde das Ziel, 100 % der Anleihefinanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug auszugestalten, in nur vier Jahren erreicht.



Zwtl.: Solide Finanzposition



Zum letzten Berichtsstichtag (30. Juni 2025) verfügt UBM über 167,3 Mio. an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 30,1 % . Mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 beweist die UBM, dass sie weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Bis zum Mai 2026 werden bei der UBM keine weiteren Anleihen-Rückzahlungen fällig.



UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.



