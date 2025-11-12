DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG sieht sich nach einem starken Wachstum des operativen Gewinns in den ersten drei Quartalen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Im kommenden Jahr will die Gesellschaft noch eins drauflegen, die wichtige Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) soll dann bei 220 bis 240 Millionen Euro herauskommen - das wäre ein neuer Rekord, wie LEG am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibe unverändert hoch, und die Immobilienpreise zögen an, hieß es vom Konzern weiter. Auch im dritten Quartal habe sich LEG erneut dynamisch entwickelt. In den ersten neun Monaten war der AFFO dadurch um gut 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro gestiegen. Die Nettokaltmiete kletterte dank der Integration des übernommenen Portfolios von Brack Capital Properties um knapp sieben Prozent auf 687,7 Millionen Euro.

Ferner kündigte LEG weitere Wohnungsverkäufe "in signifikanter Größenordnung" an. Das Management geht davon aus, diese noch bis Jahresende abzuschließen. Nach zunächst verhaltener Belebung am Transaktionsmarkt habe das Interesse an den zum Verkauf stehenden LEG-Wohnungen inzwischen "deutlich" zugenommen./tav/stk