The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2025
ISIN Name
US579780AK39 MCCORMICK + CO. 15/25
US582839AH96 MEAD JOHNSON NUTRIT.15/25
US36164Q6M56 GE CAP.INTL FDG16/25 MTN
US406216BG59 HALLIBURTON 15/25
US91159HHU77 U.S. BANCORP 2025 MTN
US59523UAM99 MID-AMERICA APT. 15/25
US26138EAS81 KEURIG DR PEPPER 15/25
US912828M565 US TREASURY 2025
DE000HLB4AU5 LB.HESS.THR.CARRARA11M/16
US36267VAC72 GE HEALTH.T. 22/25 144A
US058498AY23 BALL 22/28
XS2554487905 VW INTL.FIN 22/25 MTN
USU3644QAB15 GE HEALTH.T. 22/25 REGS
CH0301549348 AKADEMIS.HUS 15-25 MTN
DE000DW6CZE0 DZ BANK IS.A1902
DE000LB1D1D7 LBBW GM-FLOATER 17/25
XS2583352443 VOLVO TREAS. 23/25 MTN
DK0009923138 DANSKE STAT 2025
US961214FL21 WESTPAC BKG 23/25
DE000DDA0NM8 DZ BANK IS.A1037
XS2255664968 JOY TRE.A.H. 20/25
DE000HLB5HE1 LB.HESS.THR.CARRARA11G/17
US718172CU19 PHIL.MO.INT. 22/25
FR0013218393 ICADE S.A. 16/25
FR0014006IU2 SOC GENERALE 21/26 FLR
XS2405467528 GENL MILLS 21/25
XS2406003314 DBS BANK 21/25 FLR MTN
DE000A3E5KG2 TUI AG WDL.21/28
DE000DW6CYK0 DZ BANK IS.A1873
DE0003811766 BUNDANL. KPS 15.11.25
XS2432293673 ENEL F. INTL 22/25 MTN
XS2431318711 LOGICOR FIN. 22/25 MTN
US91282CFW64 USA 22/25
US760759AY69 REPUBL.SERV 20/25
XS2257857834 KNAB N.V. 20/25 MTN
US94106LBL27 WASTE MGMT 20/25
DE000A3H2UK7 LUFTHANSA AG WA 20/25
USU71000BC33 PENSKE TR.L. 20/25 REGS
USY71300AB67 PTRI UTAMA 21/26 REGS
AU0000423089 AMA GROUP LTD. DEF.
USU57619AF25 MATTEL 21/26 REGS
USX10001AA78 ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS
GB00BMHMP637 DCM US HOMES 20/25 MTN
DE000A254UP9 SUNFARMING IHS 20/25
DE000A12T9Q1 BERLIN, LAND LSA14/25A448
XS1718868307 PET. MEX. 17/25 MTN
XS1614416193 BNP PARIBAS 17/25 MTN
US637417AH98 NNN REIT 15/25
XS1323463726 UTD PARCEL SERV. 15/25
XS2247301794 PEACH PTY FI 20/25 REG.S
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.11.2025
ISIN Name
US579780AK39 MCCORMICK + CO. 15/25
US582839AH96 MEAD JOHNSON NUTRIT.15/25
US36164Q6M56 GE CAP.INTL FDG16/25 MTN
US406216BG59 HALLIBURTON 15/25
US91159HHU77 U.S. BANCORP 2025 MTN
US59523UAM99 MID-AMERICA APT. 15/25
US26138EAS81 KEURIG DR PEPPER 15/25
US912828M565 US TREASURY 2025
DE000HLB4AU5 LB.HESS.THR.CARRARA11M/16
US36267VAC72 GE HEALTH.T. 22/25 144A
US058498AY23 BALL 22/28
XS2554487905 VW INTL.FIN 22/25 MTN
USU3644QAB15 GE HEALTH.T. 22/25 REGS
CH0301549348 AKADEMIS.HUS 15-25 MTN
DE000DW6CZE0 DZ BANK IS.A1902
DE000LB1D1D7 LBBW GM-FLOATER 17/25
XS2583352443 VOLVO TREAS. 23/25 MTN
DK0009923138 DANSKE STAT 2025
US961214FL21 WESTPAC BKG 23/25
DE000DDA0NM8 DZ BANK IS.A1037
XS2255664968 JOY TRE.A.H. 20/25
DE000HLB5HE1 LB.HESS.THR.CARRARA11G/17
US718172CU19 PHIL.MO.INT. 22/25
FR0013218393 ICADE S.A. 16/25
FR0014006IU2 SOC GENERALE 21/26 FLR
XS2405467528 GENL MILLS 21/25
XS2406003314 DBS BANK 21/25 FLR MTN
DE000A3E5KG2 TUI AG WDL.21/28
DE000DW6CYK0 DZ BANK IS.A1873
DE0003811766 BUNDANL. KPS 15.11.25
XS2432293673 ENEL F. INTL 22/25 MTN
XS2431318711 LOGICOR FIN. 22/25 MTN
US91282CFW64 USA 22/25
US760759AY69 REPUBL.SERV 20/25
XS2257857834 KNAB N.V. 20/25 MTN
US94106LBL27 WASTE MGMT 20/25
DE000A3H2UK7 LUFTHANSA AG WA 20/25
USU71000BC33 PENSKE TR.L. 20/25 REGS
USY71300AB67 PTRI UTAMA 21/26 REGS
AU0000423089 AMA GROUP LTD. DEF.
USU57619AF25 MATTEL 21/26 REGS
USX10001AA78 ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS
GB00BMHMP637 DCM US HOMES 20/25 MTN
DE000A254UP9 SUNFARMING IHS 20/25
DE000A12T9Q1 BERLIN, LAND LSA14/25A448
XS1718868307 PET. MEX. 17/25 MTN
XS1614416193 BNP PARIBAS 17/25 MTN
US637417AH98 NNN REIT 15/25
XS1323463726 UTD PARCEL SERV. 15/25
XS2247301794 PEACH PTY FI 20/25 REG.S
© 2025 Xetra Newsboard