NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, SINGAPUR ODER DER SCHWEIZ ODER IN JEGLICHER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG UNGESETZLICH WÄRE. DARÜBER HINAUS DIENT DIESE PRESSEMITTEILUNG AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN JEGLICHER JURISDIKTION DAR.

DIESE PRESSEMITTEILUNG ENTHÄLT INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE DER ASSIMILATED REGULATION (EU) NR. 596/2014, DA SIE GEMÄSS DEM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 IN SEINER GEÄNDERTEN FASSUNG TEIL DES RECHTS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS IST. MIT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG GELTEN DIESE INSIDERINFORMATIONEN JETZT ALS ÖFFENTLICH BEKANNT.

11. November 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited ("ACG" oder das "Unternehmen") (LSE: ACG, ACGW) gibt heute den Abschluss einer Scoping-Studie zur Aufbereitung von vorhandenem angereichertem Erz in der Mine Gediktepe des Unternehmens in der Türkei bekannt (das "Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz"). Dies umfasst den Bau einer neuen Anlage zur Zerkleinerung und Sulfidierung, Ansäuerung, Wiederaufbereitung und Eindickung ("SART"). Sie wird die vorhandenen Halden und angereichertes Erz aufbereiten, was andernfalls als Abfall klassifiziert werden würde, und zu Gold, Silber, Kupfer und Zink verarbeiten. Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz soll zwischen 2026 und 2030 zusätzlich 57.000 Tonnen CuÄq produzieren, ohne Auswirkungen auf die bestehende Oxidanlage oder die sich im Bau befindliche Sulfidanlage zu haben.

Highlights

- Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz soll dem Unternehmen attraktive wirtschaftliche Vorteile bei geringen Kapitalkosten bieten. Die wichtigsten erwarteten Finanzkennzahlen für Phase 1 und Phase 2 des Projekts zur Aufbereitung von angereichertem Erz aus der internen Scoping-Studie umfassen[i]:

Gesamteinnahmen von 562 Millionen US-Dollar, ein Gesamt-EBITDA von 465 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von insgesamt 317 Millionen US-Dollar über die gesamte Laufzeit des Projekts.

Produktion von 57.000 Tonnen Kupferäquivalent (29.000 Tonnen Kupfer, 71.000 Unzen Gold, 1.894.000 Unzen Silber und 7.000 Tonnen Zink) über die gesamte Projektlaufzeit.

NPV8% nach Steuern von 212 Millionen US-Dollar und einen internen Zinsfuß von 185 % bei Konsenspreisen.

Geschätzte Entwicklungskapitalkosten von 39 Millionen US-Dollar, was zu einem NPV/Entwicklungskapital-Verhältnis von 5,4x führt.

- Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz wird voraussichtlich in zwei Phasen durchgeführt. In Phase 1 wird das seit dem ursprünglichen Bau der Mine gelagerte Erz aufbereitet, um Gold und Silber zu gewinnen. Die kommerzielle Produktion soll im vierten Quartal 2026 aufgenommen werden, um sofortige Cashflows zu erzielen. Phase 2 wird später folgen und die Aufbereitung von angereichertem Erz umfassen, um die Produktion auf Kupfer und Zink auszuweiten, wobei die kommerzielle Produktion für das erste Quartal 2029 angestrebt wird.

- Das Unternehmen hat mit dem Genehmigungsverfahren für das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz begonnen und geht derzeit davon aus, dass die Genehmigung im Jahr 2026 erteilt wird.

- Obwohl das Unternehmen über ausreichende interne Barmittel verfügt, um das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz vollständig zu finanzieren, startet das Unternehmen heute eine Kapitalerhöhung, um neuen und bestehenden institutionellen sowie privaten Anlegern die Möglichkeit zu geben, an der nächsten Phase des Wachstumskurses des Unternehmens teilzuhaben und die Liquidität des Unternehmens zu verbessern.

- Das Unternehmen beabsichtigt, einen Bruttoerlös von bis zu etwa 15,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 11,8 Millionen Pfund)[ii] zu erzielen durch eine nicht präemptive Platzierung und ein separates Angebot neuer Stammaktien der Klasse A des Unternehmens ("Stammaktien") an Privatanleger zu einem Ausgabepreis (der "Ausgabepreis") von 10,80 £ pro neuer Stammaktie (zusammen die "Kapitalbeschaffung") zur teilweisen Finanzierung des Projekts zur Aufbereitung von angereichertem Erz.

- Die Kapitalbeschaffung umfasst:

eine Platzierung neuer Stammaktien (die "Platzierungsaktien") bei neuen und bestehenden institutionellen Anlegern, um einen Bruttoerlös von etwa 15,0 Millionen US-Dollar (etwa 11,4 Millionen Pfund) zu erzielen (die "Platzierung"); und

ein Privatkundenangebot über Retail Book Limited ("RetailBook") für neue Stammaktien (die "Privatkundenaktien" und zusammen mit den Platzierungsaktien die "Angebotsaktien"), um einen Bruttoerlös von etwa 0,5 Millionen US-Dollar (etwa 0,4 Millionen Pfund) zu erzielen (das "Privatkundenangebot").

- Der Ausgabepreis von 10,80 £ pro Angebotsaktie entspricht einem Abschlag von etwa 6,1 Prozent auf den Schlusskurs von 11,50 £ pro bestehende Stammaktie am 10. November 2025 (dem letzten praktikablen Datum vor dieser Bekanntgabe).

- Der Ausgabepreis von 10,80 £ pro Angebotsaktie entspricht einem Aufschlag von etwa 0,4 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs von 10,76 £ pro bestehende Stammaktie für den Zeitraum von 10 Tagen bis zum 10. November 2025.

- Der Nettoerlös aus der Kapitalbeschaffung wird einen Teil der Entwicklungsinvestitionen für Phase 1 (wie unten definiert) finanzieren und zusammen mit internen Barmitteln zur vollständigen Finanzierung der Entwicklungsinvestitionen für das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz in Höhe von 39 Millionen US-Dollar verwendet werden.

Artem Volynets, Vorsitzender und Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte:

"ACG erzielt weiterhin starke operative Verbesserungen, wobei das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz einen unserer bedeutendsten Fortschritte darstellt. Dieses Projekt, das die Verarbeitung von Material ermöglicht, das zuvor als Abraum galt, zeigt die außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten des ACG-Teams. Mit einer relativ geringen Investition planen wir, herausragende finanzielle Erträge zu erzielen - wir werden einen freien Cashflow generieren, der achtmal so hoch ist wie die erforderlichen Entwicklungsinvestitionen, und den Nettoinventarwert des Unternehmens um mehr als 200 Millionen Dollar erhöhen.

Wir freuen uns, diese enorme Wertsteigerung mit neuen Investoren zu teilen, die unsere Vision vom Aufbau eines führenden Kupferproduzenten teilen."

Hintergrund und Gründe für die Kapitalbeschaffung

Seit dem Erwerb der Mine Gediktepe im September 2024 hat das Unternehmen sowohl hinsichtlich seiner organischen Entwicklungspläne als auch seiner bestehenden Aktivitäten starke operative Fortschritte erzielt.

Am 4. November 2024 gab das Unternehmen das Sulfid-Erweiterungsprojekt bekannt, das neben dem derzeit in der Mine Gediktepe abgebauten und aufbereiteten Oxiderz auch den Abbau und die Aufbereitung von Sulfiderz ermöglichen wird. Die Aufbereitung von Sulfiderz ermöglicht es dem Unternehmen, sich zu einem langlebigen, kostengünstigen Kupferproduzenten zu entwickeln. Das Unternehmen hat gute Fortschritte auf dem Projekt erzielt, das weiterhin innerhalb des geplanten Budgets und der Meilensteine liegt. 58 % der technischen Planung und Entwürfe, 56 % der Beschaffung und 27 % des Baus der Aufbereitungsanlage sind bereits abgeschlossen. Das Projekt wird voraussichtlich bis Ende des ersten Halbjahres 2026 die volle kommerzielle Produktion erreichen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine bestehenden Aktivitäten in der Mine Gediktepe rationalisiert und am 15. Juli 2025 eine Anhebung der Produktionsprognose für das Geschäftsjahr 2025 von 30.000-33.000 Unzen auf 36.000-38.000 Unzen AuÄq bekannt gegeben, die auf starken operativen Verbesserungen, einschließlich höherer Gold- und Silbergewinnungsraten, beruht. Das Unternehmen hat außerdem ein diszipliniertes Kostenmanagement gezeigt, wobei die AISC derzeit mit 1.131 US-Dollar/Unze AuÄq innerhalb der Prognose bleibt.

Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz

Das technische Team des Unternehmens hat an einem risikoarmen und kostengünstigen Plan gearbeitet, um den Wert der geschätzten 3,3 Millionen Tonnen zuvor abgebauten und gelagerten Erzes sowie des nicht abgebauten angereicherten Erzes, das im ursprünglichen Minenplan als Abraum gekennzeichnet war, zu erschließen. Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz wird eine bewährte technologische Lösung einsetzen, um diesen Wert zu erschließen. Durch den SART-Prozess wird Zyanid regeneriert, was eine hohe Gewinnungsrate bei der Gewinnung von Basis- und Edelmetallen aus komplexen Erzen ermöglicht, die für die Flotation ungeeignet sind.

SART ist eine bewährte und zuverlässige Technologie, deren erste kommerzielle Anlage 2007 in Betrieb genommen wurde, um Gold aus kupferhaltigen Erzen zu gewinnen. Der Prozess hat erfolgreich zusätzliche Metallproduktionsströme hinzugefügt, die Kosten gesenkt und die Gewinnungsraten in diesen Betrieben verbessert. Derzeit sind weltweit über ein Dutzend SART-Anlagen in Betrieb, die von einigen der größten Bergbauunternehmen der Welt betrieben werden, darunter Newmont Corporation in Yanacocha und Torex Gold Resources Inc. in El Limón Guajes.

Das Unternehmen hat mit dem Genehmigungsverfahren für das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz begonnen und geht davon aus, dass die vollständige Genehmigung im Jahr 2026 erteilt wird. Das Projekt besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase wird auf Halde geschüttetes Erz aufbereitet, um Gold und Silber für den sofortigen Cashflow zu produzieren, wobei die kommerzielle Produktion für das vierte Quartal 2026 angestrebt wird ("Phase 1"). In der zweiten Phase wird angereichertes Erz aufbereitet, um Gold, Silber, Kupfer und Zink zu produzieren, wobei die erste Produktion für das vierte Quartal 2028 und die kommerzielle Produktion für das erste Quartal 2029 angestrebt wird ("Phase 2"). Das Unternehmen hat mit bestimmten technischen und genehmigungsrechtlichen Arbeiten begonnen, die vor Beginn der Phase 1 abgeschlossen sein müssen.

Erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts zur Aufbereitung von angereichertem Erz[iii]

Millionen US-Dollar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Umsatz - 11 63 84 202 202 EBITDA - 8 50 68 170 169 Freier Cash Flow (2) (19) 35 46 128 129 Kumulativer freier Cash Flow (2) (21) 14 60 188 317 Capex[iv] 2 27 4 7 1 0 Kupferäquivalentproduktion (kt Cu Äq) 0 1,1 6,3 8,4 20,5 20,5

Kapitalwert (NPV)- und IRR-Sensitivität

Veränderung der Rohstoffpreise1 (20%) (10%) --% 10% 20% Kapitalwert (NPV (Millionen US$) Diskontsatz 10% 138 165 192 219 246 9% 145 174 202 230 258 8% 153 182 212 241 271 IRR (%) 142% 163% 185% 207% 229%

Konsenspreis[v]

2025E 2026E 2027E 2028E Long-term Goldpreis (USD /oz) $3.165 $3.234 $3.087 $2.991 $2.886 Silberpreis (USD /oz) $33,95 $34,77 $33,81 $32,90 $32,09 Kupferpreis (USD /lb) $4,37 $4,47 $4,56 $4,70 $4,76 Zinkpreis (USD /lb) $1,22 $1,25 $1,26 $1,24 $1,22

Verwendung der Erlöse

Für das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz werden Entwicklungsinvestitionen in Höhe von 39 Millionen US-Dollar erwartet, wobei die Kosten für Phase 1 auf 29 Millionen US-Dollar[vi] und die Kosten für Phase 2 auf 10 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Der Nettoerlös aus der Kapitalbeschaffung wird zusammen mit internen Barmitteln zur teilweisen Finanzierung von Phase 1 des Projekts zur Aufbereitung von angereichertem Erz verwendet. Das Unternehmen beabsichtigt, Phase 2 vollständig aus internen Barmitteln zu finanzieren.

Details zur Kapitalaufbringung

Die Platzierung erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das unmittelbar nach dieser Pressemitteilung gestartet wird und neuen und bestehenden berechtigten institutionellen Anlegern zur Verfügung steht (das "Bookbuilding"). Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel"), Canaccord Genuity Limited ("Canaccord") und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, London Branch ("Berenberg") fungieren als gemeinsame Konsortialführer (die "Joint Bookrunners") für die Platzierung. Die Joint Bookrunners können das Bookbuilding danach jederzeit schließen.

Die Direktoren schätzen die Privatanlegerbasis des Unternehmens und halten es für angemessen, Privatanlegern die Möglichkeit zu geben, sich neben institutionellen Anlegern an der Kapitalbeschaffung zu beteiligen. Daher wird das Unternehmen gleichzeitig mit der Platzierung ein separates Angebot für Privatanleger auf der RetailBook-Plattform zum Ausgabepreis unterbreiten, um einen Bruttoerlös von etwa 0,5 Millionen US-Dollar (etwa 0,4 Millionen Pfund) zu erzielen und damit ausschließlich Privatanlegern im Vereinigten Königreich die Möglichkeit zu geben, sich an der Kapitalbeschaffung zu beteiligen. Das Privatkundenangebot unterliegt nicht den in Anhang 1 dieser Pressemitteilung dargelegten Bedingungen der Platzierung. Stattdessen wird in Kürze eine separate Pressemitteilung zum Privatkundenangebot und dessen Bedingungen veröffentlicht. Zur Vermeidung von Zweifeln sei darauf hingewiesen, dass das Privatkundenangebot nicht Teil der Platzierung ist und in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens liegt. Die Joint Bookrunners haben keine Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen, Pflichten oder Haftungen (unabhängig davon, ob diese sich aus Verträgen, Gesetzen, Vorschriften oder unerlaubten Handlungen ergeben) in Bezug auf das Angebot. Die Platzierung ist nicht vom Retail-Angebot abhängig. Es kann nicht garantiert werden, dass das Retail-Angebot vollständig gezeichnet wird. Das Retail-Angebot ist von der Platzierung abhängig, aber nicht Teil davon.

Das Privatkundenangebot wird voraussichtlich am 12. November 2025 um 16:45 Uhr (Londoner Zeit) geschlossen, kann jedoch nach Ermessen des Unternehmens auch früher oder später geschlossen werden. Die Ergebnisse des Privatkundenangebots werden so bald wie möglich nach Abschluss des Privatkundenangebots als Pressemitteilung veröffentlicht.

Insgesamt wird erwartet, dass die Gesamtzahl der angebotenen Aktien 5,0 Prozent der derzeit ausgegebenen Stammaktien nicht überschreiten wird.

Der Zeitpunkt des Abschlusses des Bookbuildings sowie die Zuteilung der Platzierungsaktien liegen im Ermessen der Joint Bookrunner und des Unternehmens. Die Ergebnisse der Platzierung werden so bald wie möglich nach Abschluss des Bookbuildings in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Die gemeinsamen Konsortialführer haben heute mit dem Unternehmen eine Vereinbarung (die "Platzierungsvereinbarung") geschlossen, wonach sich die gemeinsamen Konsortialführer als Vertreter im Namen und für Rechnung des Unternehmens unter den darin festgelegten Bedingungen verpflichten, sich in angemessener Weise zu bemühen, Zeichner für die Platzierungsaktien zum Ausgabepreis zu finden. Die Platzierung unterliegt den in Anhang 1 dieser Pressemitteilung aufgeführten Bedingungen.

Die angebotenen Aktien werden bei Ausgabe als voll eingezahlt gutgeschrieben und sind in jeder Hinsicht den bereits ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt ("pari passu"), einschließlich - aber nicht beschränkt auf - das Recht, alle Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu erhalten, die nach dem Zulassungsdatum (wie unten definiert) beschlossen, vorgenommen oder gezahlt werden.

Es wird beantragt, die angebotenen Aktien in die Kategorie "Equity Shares (Transition)" der amtlichen Liste der Financial Conduct Authority (die "FCA") (die "amtliche Liste") aufzunehmen und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange plc ("London Stock Exchange") zuzulassen (zusammen "Zulassung"). Es wird erwartet, dass die Zulassung am 14. November 2025 um 8:00 Uhr (Londoner Zeit) wirksam wird und der Handel mit den Angebotsaktien beginnt. Die Kapitalbeschaffung ist unter anderem an folgende Bedingungen geknüpft: (i) Der Platzierungsvertrag wird nicht gemäß seinen Bestimmungen gekündigt; und (ii) die Zulassung tritt am 14. November 2025 um 8:00 Uhr (Londoner Zeit) (oder zu einem späteren Zeitpunkt und/oder Datum, das zwischen dem Unternehmen und den Joint Bookrunners vereinbart wird, jedoch nicht später als am 21. November 2025 um 8:00 Uhr (Londoner Zeit)) in Kraft.

Anhang 1 zu dieser Pressemitteilung (der Bestandteil dieser Pressemitteilung ist - den Link zur vollständigen Meldung finden Sie hier: Gediktepe Ore Treatment Project & Fundraise - 16:45:33 11 Nov 2025 - ACG News article | London Stock Exchange) enthält weitere Informationen zum Bookbuilding und zu den Bedingungen der Platzierung. Durch die Entscheidung zur Teilnahme an der Platzierung und durch die Abgabe eines mündlichen oder schriftlichen und rechtsverbindlichen Angebots zur Zeichnung von Platzierungsaktien wird davon ausgegangen, dass die Anleger diese Pressemitteilung in ihrer Gesamtheit (einschließlich der Anhänge) gelesen und verstanden haben und dass sie dieses Angebot zu den darin enthaltenen Bedingungen und vorbehaltlich der darin enthaltenen Bedingungen abgeben und die in den Anhängen enthaltenen Zusicherungen, Gewährleistungen, Vereinbarungen, Bestätigungen, Anerkennungen und Verpflichtungen abgeben.

Gewährung von Optionen

In Übereinstimmung mit den Bedingungen, die im Wiederzulassungsprospekt vom 7. August 2024 festgelegt sind, hat das Unternehmen:

am 19. Dezember 2024 58.332 Optionen auf Stammaktien im Rahmen des ACG-Aktienoptionsplans ("EIP") an Damien Coles, den Chief Legal Officer, gewährt; und zugestimmt, Peter Carter (oder einer in seinem Namen handelnden Personaldienstleistungsgesellschaft) eine Aktienzuteilung im Rahmen des EIP in Form einer Option auf 66.666 Stammaktien zu gewähren.

Darüber hinaus gewährte das Unternehmen am 15. Februar 2025 Impact Investments LLC, dessen Vorstandsvorsitzender Michael Pompeo ist und an dem er zu 50 Prozent beteiligt ist und mit dem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft unterhält, Optionen auf 216.592 Stammaktien.

Die Optionen werden zu gleichen Teilen in drei Tranchen am 16. Oktober 2025, 16. Oktober 2026 und 16. Oktober 2027 unverfallbar und unterliegen bestimmten Bedingungen.

- ENDE -

Verantwortlich für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens ist Artem Volynets, Chairman & Chief Executive Officer.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Palatine

Communications Advisor

Conal Walsh / James Gilheany / Kelsey Traynor / Richard Seed

mailto:acg@palatine-media.com

Berenberg

Joint Broker und Joint Bookrunner

Jennifer Lee / Patrick Dolaghan / Ivan Briechle Sanz

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Joint Broker und Joint Bookrunner

James Asensio / Charlie Hammond / Sam Lucas

+ 44 (0) 20 7523 8000

Stifel

Joint Broker und Joint Bookrunner

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit erstklassiger ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe verkaufte im Jahr 2024 insgesamt 57 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

Die vollständige Pressemitteilung im Original finden Sie hier: Gediktepe Ore Treatment Project & Fundraise - 16:45:33 11 Nov 2025 - ACG News article | London Stock Exchange

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Basierend auf Schätzungen des Managements aus dem internen Modell

#_ednref2 Unter Verwendung eines USD:GBP-Wechselkurses von 1,31485

#_ednref3 Auf Basis von Managementschätzungen aus dem internen Modell und Konsenspreisen

#_ednref4 Enthält 39 Millionen US-Dollar an Entwicklungskosten und 2 Millionen US-Dollar an laufenden Investitionen.

#_ednref5 S&P Global Market Intelligence, Stand: September 2025

#_ednref6 Einschließlich Transaktionskosten

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81783Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81783&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=VGG0056A1030Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20151273-projekt-gediktepe-aufbereitung-angereichertem-erz-geplante-kapitalbeschaffung