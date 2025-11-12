Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 12
[12.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|LU2941599081
|24,002,555.00
|EUR
|0
|245,491,812.93
|10.2277
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|LU2941599248
|1,585,979.00
|USD
|0
|16,425,167.53
|10.3565
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,512,738.48
|10.1569
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,396.34
|10.03
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,983.32
|9.9983
