VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-11
|NL0009272749
|3938777.000
|383926312.53
|97.4735
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-11
|NL0009272772
|513000.000
|37856610.81
|73.7946
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-11
|NL0009272780
|360000.000
|30867865.61
|85.7441
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-11
|NL0009690239
|8310404.000
|320376825.88
|38.5513
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-11
|NL0009690247
|2598390.000
|44941552.79
|17.2959
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-11
|NL0009690254
|2426537.000
|30344056.48
|12.5051
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-11
|NL0010273801
|2681000.000
|51412268.44
|19.1765
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-11
|NL0010731816
|858000.000
|74366077.80
|86.6738
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-11
|NL0011683594
|82250000.000
|3811461028.88
|46.3400
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-11
|NL0010408704
|30403010.000
|1111704225.74
|36.5656
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-11
|NL0009272764
|318000.000
|20147120.50
|63.3557
