Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 12
|11/11/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270813.08
|6.1543
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83349650.00
|517595429.82
|6.2099
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19575227.66
|5.7574
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270084.93
|6.1547
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|118348536.01
|6.0959
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1471923.47
|5.3959
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|11/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|252285245.04
|6.9673
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|11/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30696517.30
|5.9954
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|11/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268488391.65
|5.1238
© 2025 PR Newswire