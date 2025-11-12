Fast 8000 Delegierte registrieren sich für den ersten TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November

140 Redner aus der ganzen Welt kommen zusammen

Der erste TOURISE-Gipfel unter der Schirmherrschaft von Seine Königliche Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Premierminister, mit dem die Regeln für das Reisen umgeschrieben werden sollen, wurde heute offiziell von Seiner Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE, eröffnet.

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE, opens the inaugural TOURISE Summit in Riyadh.

TOURISE läutet eine neue Ära für den weltweiten Tourismus ein, indem Minister, Delegierte und Visionäre aus der ganzen Welt auf einer Plattform vereint werden, die sich der Gestaltung der Zukunft des globalen Tourismus verschrieben hat.

TOURISE findet vom 11. bis 13. November 2025 statt, unmittelbar nach der 50. Generalversammlung von United Nations Tourism, und sucht neue Wege der Interaktion zwischen Sektoren, um Möglichkeiten zu identifizieren, durch die Konkurrenten Partner werden, Investitionen optimiert und fragmentierte Silos zusammengeführt werden. Ziel der Veranstaltung ist es, mutige Ideen in reale Lösungen umzusetzen und transformative Initiativen zu beschleunigen, die die nächsten 50 Jahre des globalen Tourismussektors gestalten werden.

Während seiner heutigen Eröffnungsrede bemerkte Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, dass es noch nie einen dringenderen oder günstigeren Moment gegeben hat, um Konvergenz zwischen den Sektoren herzustellen und den globalen Tourismus zu gestalten. Dies vor dem Hintergrund, dass der Tourismussektor angesichts internationaler Anreisen und Investitionen, die über die Zahlen vor der Pandemie hinausgehen, historische Höchststände erreicht hat. Er warnte jedoch auch, dass sich der Sektor noch nie dagewesenen Herausforderungen und Chancen gegenübersieht: schnelle technologische Umwälzungen, eine Generationenverschiebung hin zu nachhaltigem und erfahrungsorientiertem Reisen und die Notwendigkeit, angesichts wirtschaftlicher und umweltbezogener Unsicherheiten sowie einer wachsenden weltweiten Fragmentierung Resilienz aufzubauen.

Seine Exzellenz bemerkte, dass TOURISE an diesem Wendepunkt angekommen ist, an dem die Welt ungeduldig auf neue Modelle, neue Partnerschaften und neue Lösungen wartet.

"TOURISE ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist eine Aktionsplattform, auf der wir den Herausforderungen begegnen werden, die lange das volle Potenzial des Tourismus begrenzt haben, darunter Herausforderungen in den Bereichen Kompetenzen, Investition, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und digitale Transformation. Es ist ein Raum, indem wir Hand in Hand daran arbeiten werden, für alle die besten Ergebnisse zu liefern: Renditen für Investoren, besser zugängliche Reiseziele und bezahlbare Erfahrungen für Reisende, Arbeitsplätze und Wohlstand für die Gemeinschaften bei wachsender Nachfrage nach Reisen. Wir wollen hier nicht nur Ideen besprechen. Wir wohlen handeln. Darum gibt es TOURISE."

Im Laufe der drei Tage wird TOURISE verschiedene Diskussionsrunden und Gespräche mit globalen Führungspersönlichkeiten aus unterschiedlichen Sektoren beherbergen. Darunter sind die folgenden Redner:

Ariane Gorin, CEO, Expedia

Botschafterin Patricia Espinosa, Gründerin, onepoint5

Gloria Guevara, stellvertretende CEO, World Travel Tourism Council

Shaikha Nasser Al Nowais, künftige Generalsekretärin von UN Tourism

Luis Maroto, CEO, Amadeus

Francis Suarez, Bürgermeister, Miami

Paul Griffiths, CEO, Dubai Airports

Lucia Penrod, Mitgründerin und Inhaberin, Nikki Beach

Sébastien Bazin, CEO, Accor

Eduardo Santander, CEO, European Travel Commission (ETC)

Harvey Goldsmith CBE, Gründer, Nvisible Productions

Thomas Woldbye, CEO, Heathrow Airport

Steve Hafner, Mitgründer und CEO, Kayak.com

Das Redneraufgebot zeigt, wie TOURISE Führungspersönlichkeiten aus Sektoren vereint, die nur selten gemeinsam anzutreffen sind, und kontraintuitive, grenzüberschreitende Kooperationen schafft. Diese neuartigen Konvergenzen sind der Motor für neue Geschäftsmodelle, verbesserte Erfahrungen für Reisende, nachhaltige Entwicklung von Reisezielen und Investitionsstrategien, die nur aus einer solch einzigartigen, sektorübergreifenden Plattform entstehen können.

Auf dem Gipfel werden die großen Fragen behandelt, die die Zukunft des Reisens neu definieren, von KI-gestützten Erfahrungen und reibungslosen Grenzen über die Gestaltung von Reisezielen, Investitionen und das Rennen um die Reisenden von morgen. Im Rahmen von leistungsstarken ministeriellen Dialogen, Gesprächen auf Vorstandsebene, Keynote-Präsentationen auf der Hauptbühne und Innovationsschaufenstern sollen diese Fragen in die Tat umgesetzt werden.

Zudem werden heue Abend die Gewinner der allerersten TOURISE Awards bekannt gegeben. Mit dem Preis werden Orte ausgezeichnet, die ein Beispiel für exzellente Reiseziele darstellen und die steigenden Erwartungen des modernen Reisenden erfüllen.

TOURISE, das vom saudischen Tourismusministerium unterstützt wird, ist mehr als ein dreitägiger Gipfel. Es ist eine stets aktive, globale Plattform. Besonders wichtig ist, dass die in Riad angeregten Gespräche über die ganzjährige Plattform, durch Kooperationen und sektorübergreifende Partnerschaften fortgeführt werden, um mutige Ideen in reale Lösungen umzusetzen.

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Mit Unterstützung des saudischen Tourismusministeriums findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt. Die Veranstaltung bringt Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um wirkungsvolle Initiativen und transformative Vereinbarungen zu entwickeln, die die Branche neu definieren und einen nachhaltigen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor aufbauen.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig gezielten Zugang zu Visionären, die die Entwicklung des globalen Tourismus prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Weitere Informationen über die TOURISE finden Sie unter www.TOURISE.com

