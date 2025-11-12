897 % - SOON-Kurs-Prognose deutet auf große Chance hin

Der SOON-Kurs ist allein über die vergangene Woche um 196,52 % gestiegen, womit der Coin viele andere in der Korrekturphase deutlich hinter sich gelassen hat. Worum es sich bei dem neuen Kryptoprojekt genau handelt, was den Token angetrieben hat und wie die SOON-Kurs-Prognose ausfällt, erfahren Sie jetzt hier.

Diese Ereignisse haben zuletzt den SOON-Kurs angetrieben

Bei SOON handelt es sich um einen modularen SVM-Rollup-Stack (Solana Virtual Machine) auf Basis des OP-Stacks der Ethereum-Layer-2 Optimism. Dieser nutzt die Ausführungsschicht von Solana und trennt sie von dem Konsens, damit SVM-Layer-2-Chains auf unterschiedlichen Layer-1-Blockchains wie Ethereum und der Binance Smart Chain betrieben werden können.

Auf diese Weise kann das Ökosystem eine hohe Parallelität mit sehr kurzen Blockzeiten und einer flexiblen Datenverfügbarkeit erreichen. Denn somit lässt sich die hohe Leistung der SVM auch auf anderen Layer-1s nutzen. Genau dieses Narrativ hat an Momentum gewonnen.

Mitte des Jahres wurde das Solana-Upgrade Firedancer von SOON integriert, womit das Ökosystem in den Test rund 80.000 Transaktionen pro Sekunde erreicht hat, was nun schrittweise auf die Mainnets des Ökosystems expandiert werden soll. Dabei liegen die Gebühren unter 1 Cent, während die Latenz weniger als 50 ms beträgt, womit sie besser als die meisten Layer-2s ist.

Zuletzt konnte der SOON-Kurs von einer Community-Abstimmung profitieren, welche dafür gesorgt hat, dass 164 Mio. SOON aus dem TGE-Unlock (Token Generation Event) für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten gestakt werden. Denn auf diese Weise wird das frei verfügbare Angebot verknappt, was wiederum leichter zu steigenden Kursen führt und ein Katalysator sein kann.

Zudem führte nach dem Start des Stakings im Mai die Emission von gSOON als LST (Liquid Staking Token) zu Halteanreizen, da dieser nicht wie reguläre Coins gebunden ist, sondern frei handelbar und in der Kryptoindustrie nutzbar bleibt. Ebenso wurden fixe Laufzeiten mit Multiplikatoren eingeführt, welche aufgrund der höheren Attraktivität tendenziell zu einem längeren Halten des SOON-Coins führen. Außerdem wurden die eingenommenen Mittel für ein Buyback genutzt.

SOON-Kurs-Prognose für 2026

Der neue Staking-Vorschlag für SOON hat schon jetzt laut Dune zu einem beachtlichen Erfolg des Ökosystems geführt. Denn während zuvor nur meist zwischen rund 500.000 und 1.000.000 SOON pro Tag gestakt wurden, waren es kürzlich sogar in der Spitze 41.745.432, was das große Interesse an dem Projekt verdeutlicht.

Allerdings ist bei der Anzahl der täglichen Transaktionen ein deutlicher Abfall im Vergleich zur ersten Jahreshälfte feststellbar. Während damals häufig zwischen 40.000 und sogar mehr als 200.000 Transaktionen täglich beobachtet wurden, waren es zuletzt nur noch rund 7.000 bis 10.000. Ebenso hat die Anzahl neuer Adressen pro Tag von zuvor meist mehreren Tausenden auf niedrige ein- oder zweitstellige Zahlen abgenommen. All dies deutet nur auf eine geringe Adoption hin.

SOON On-Chain-Daten | Quelle: Soon Explorer

Bei SOON handelt es sich nicht um das einzige Kryptoprojekt, das von dem Narrativ der Kombination Solana-Skalierbarkeit mit anderen Chains profitiert. Ein Konkurrent ist die Ethereum-Layer-2 Eclipse mit der SVM, welche somit eine Brücke zwischen der Solana-Geschwindigkeit und der Ethereum-Sicherheit bieten soll. Ebenso ist es Caldera mit Rollup-as-a-Service, welches die EVM und die SVM unterstützt sowie modulare Komponenten für eigene Chains bietet.

Solange sich der Krypto-Markt in einer Korrekturphase befindet, da die nächsten Zinssenkungen noch nicht sicher sind, könnte auch SOON wieder belastet werden. Zudem ist der Coin in der letzten Woche schon um 194,28 % gestiegen, während das Handelsvolumen wieder abgenommen hat. Deshalb hat die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur nun deutlich zugenommen.

Im Base-Case ist bei einer zunehmenden Adoption mit Marktkapitalisierungen von 1,5 bis 2,8 Mrd. USD (+149,3 % bis +365,4 %), im Bull-Case mit starken On-Chain-Daten und einem bullischen Marktumfeld von 3 bis 6 Mrd. USD (+398,7 % bis +897,4 %) und im Bear-Case in einem bärischen Umfeld und mit niedrig bleibenden Zahlen von 0,3 bis 0,4 Mrd. USD (-30 % bis -50 %) zu rechnen.

Kombination der SVM mit Bitcoin bietet bessere Chance

Eine deutlich größere Chance bietet vermutlich Bitcoin Hyper mit der Fusion der SVM mit der Bitcoin-Blockchain, weil letztere aufgrund der hohen Dezentralisierung noch immer als sicherste Chain zählt. Darüber hinaus kommt BTC weiterhin auf die höchste Liquidität der Blockchains, weshalb sich ein solches Ökosystem schnell weiterentwickeln kann.

Auf diese Weise wird das Bitcoin-Ökosystem programmierbar und kann zahlreiche Kryptosektoren beheimaten, denen ein beachtliches Wachstumspotenzial in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar in Aussicht gestellt wird. Somit erhält der Wertspeicher auch eine nutzenorientierte Nachfrage, was wiederum deutlich höhere Bewertungen begünstigt.

Währen BTC das primäre Zahlungsmittel ist und neue DeFi-Renditen wie über Liquidity Farming erzielen kann, dient der eigene HYPER-Coin für Gebühren, Governance und Staking. Somit kann er auch von ähnlichen stabilisierenden Mechanismen wie SOON profitieren, wobei die Sicherheit sogar noch einmal höher ist.

Deswegen hat sich der Vorverkauf von Bitcoin Hyper mit 26,90 Mio. USD auch zu einem der erfolgreichsten in diesem Jahr entwickelt. Nicht zuletzt haben dabei die Wale eine große Rolle gespielt, wobei erst in den vergangenen Tage wieder höhere Investments gemeldet wurden. Daher dürfte der Presale für eine der besten Chancen des Bitcoin-Narrativs bald zu Ende gehen.

