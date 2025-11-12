Die Strategy Aktie testet eine wichtige Unterstützung. Wird jetzt auch diese unterschritten, oder gelingt noch eine Stabilisierung?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|202,20
|202,40
|09:59
|202,10
|202,30
|09:59
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Strategy: Aktie taumelt weiter
|Die Strategy Aktie testet eine wichtige Unterstützung. Wird jetzt auch diese unterschritten, oder gelingt noch eine Stabilisierung Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Di
|Down 40% in the Past 6 Months, Should You Buy, Sell, or Hold MicroStrategy Stock in November 2025?
|Di
|Strategy kauft Bitcoin (BTC) im Wert von 50 Mio. US-Dollar: Krypto-Treasury wächst
|Di
|Strategy-Aktie: Wie geht es weiter?
|Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy kauft weiter Bitcoin, aber die Probleme bleiben. Doch wie kann es mit der Holding weitergehen und welche Chancen bieten sich für Anleger? Noch mehr Käufe Die Bitcoin-Holding...
► Artikel lesen
|Di
|3U Holding setzt auf Bitcoin. Strategy-Ansatz besser als Gegenwart? Oder doch Weclapp 2.0?
|3U Holding hat bereits letzte Woche die ihre Prognose gesenkt: statt der bislang avisierten 62-66 Mio EUR Umsatz peilt der Konzern nun 54-56 Mio EUR, dazu ein negatives EBITDA von -2,5 bis -3,5 Mio....
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|STRATEGY INC
|202,30
|+1,30 %