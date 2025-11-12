Was sich noch immer ein wenig nach Science Fiction oder James Bond anhört, dürfte schon im nächsten Jahr Realität werden. Das chinesische Elektroauto-Startup XPeng greift mit neuen Innovationen an und ist dabei an der Börse Branchenprimus BYD den Rang abzulaufen. XPeng, gegründet 2014 vom Unternehmer He Xiaopeng, gehört zu den spannendsten Playern im chinesischen Elektroautomarkt. Das Unternehmen mit Sitz in Guangzhou hat sich in den letzten Jahren als Technologietreiber etabliert - mit einem klaren Fokus auf Software, autonomes Fahren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...