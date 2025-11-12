Hammer-News nach Börsenschluss: EcoGrafs Epanko-Projekt bereit für Erweiterung auf 390.000 Tonnen pro Jahr!

Anzeige / Werbung

EcoGraf konkretisiert den Ausbau des Epanko-Graphitprojekts in Tansania: schrittweise auf bis zu 390.000 tpa; Rohstoff für HFfree®-Anoden-Hubs in Europa/USA, Phase-1-Finanzierung über KfW IPEX in Vorbereitung.

EcoGraf (ASX: EGR; Deutschland: FMK) konkretisiert seine Wachstumspläne für das Epanko-Graphitprojekt in Tansania! Eine neue Expansionsstudie skizziert, wie nach Handelsende in Australien veröffentlicht, einen stufenweisen Ausbau der Produktion auf bis zu 390.000 Tonnen (!) Konzentrat pro Jahr, um die geplanten EcoGraf HFfree®-Purifizierungsanlagen (frei von hochgiftiger Flusssäure) in Europa, Nordamerika und Asien mit Rohstoff zu versorgen.

Das Unternehmen betont dabei den integrierten Ansatz: Feines Graphitkonzentrat aus Epanko soll zunächst in Tansania zu Batterieanoden-Vorprodukt geformt und anschließend in HFfree®-Standorten zu hochreinem Batterie- Anoden-Material (BAM) verarbeitet werden. Für die Finanzierung der ersten Phase über 73.000 tpa soll die KfW IPEX-Bank bis zu 105 Mio. US-Dollar an Senior Debt unter dem deutschen UFK-Programm arrangieren; ein unabhängiger Ingenieurbericht steht als Meilenstein in diesem Prozess an.

EcoGrafs Epanko-Projekt bereit für Erweiterung auf 390.000 Tonnen pro Jahr!

