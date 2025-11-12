Pharma-Aktien haben sich an den US-Börsen am Dienstag in einer starken Verfassung präsentiert. Top-Gewinner im Dow Jones war das Papier von Merck & Co, welches knapp fünf Prozent an Wert gewinnen konnte. Aus charttechnischer Sicht steht der eher als konservativ einzustufende Pharma-Wert am Scheideweg.Denn durch den gestrigen Kurssprung ist die Aktie von Merck & Co wieder in den Bereich des Oktober-Hochs gestiegen. Schafft es der Dow-Jones-Titel, den Widerstandsbereich bei 91 Dollar nachhaltig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
