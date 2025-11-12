Pharma-Aktien haben sich an den US-Börsen am Dienstag in einer starken Verfassung präsentiert. Top-Gewinner im Dow Jones war das Papier von Merck & Co, welches knapp fünf Prozent an Wert gewinnen konnte. Aus charttechnischer Sicht steht der eher als konservativ einzustufende Pharma-Wert am Scheideweg.Denn durch den gestrigen Kurssprung ist die Aktie von Merck & Co wieder in den Bereich des Oktober-Hochs gestiegen. Schafft es der Dow-Jones-Titel, den Widerstandsbereich bei 91 Dollar nachhaltig ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.