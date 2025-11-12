Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 12
[12.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|100,043,244.50
|9.888
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,105,873.17
|99.2926
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,868,848.57
|10.7222
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|812,207.28
|11.0383
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,315,456,815.80
|119.587
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,956,238.41
|12.7946
