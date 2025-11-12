Anzeige
Mittwoch, 12.11.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
12.11.2025 08:54 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

[12.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 0 100,043,244.50 9.888
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,105,873.17 99.2926
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,868,848.57 10.7222
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 812,207.28 11.0383
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.11.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,315,456,815.80 119.587
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,956,238.41 12.7946

