DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinne überwiegen - Seoul erneut Tagessieger

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen ist es am Mittwoch mehrheitlich leicht nach oben gegangen mit den Indizes. Tagesgewinner war erneut der Kospi im südkoreanischen Seoul, der den dritten Tag in Folge zulegte - diesmal um 1,1 Prozent. In Tokio ging es im Späthandel noch einmal leicht aufwärts, der Nikkei-225 verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 51.063 Punkte.

Etwas Unterstützung lieferte wieder der Yen, der zum Dollar erneut etwas leichter tendierte und auf 154,55 je Dollar zurückfiel, das niedrigste Niveau seit Februar. Mit einem schwächeren Yen verbilligen sich Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis bzw. erhöhen sich im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne.

An den chinesischen Börsen ging es uneinheitlich zu. In Shanghai gab der Index minimal nach, in Hongkong stieg er um 0,9 Prozent. In Australien schloss der S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,2 Prozent.

Eher gemieden wurden in der Region Ostasien diesmal Chipaktien, wo Gewinnmitnahmen und jüngst lauter werdende Bedenken über zu hohe Bewertungen belasteten. Dazu kamen leichtere Vorgaben der US-Pendants, wobei nachbörslich wiederum AMD mit einem zuversichtlichen Ausblick aufwartete. In Tokio kamen Advantest um 0,2 Prozent zurück, Tokyo Electron um 1,6 Prozent. Renesas gewannen dagegen 3,6 Prozent. Um 3,5 Prozent abwärts ging es für Softbank Group, nachdem die Technologie-Holding am Vortag nach Handelsende Quartalszahlen vorgelegt hatte.

Asics stiegen um 0,6 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller im Handelsverlauf neue Geschäftszahlen präsentiert hatte. Positiv kamen auch die - ebenfalls während des Handels veröffentlichten - Zahlen des Reifenherstellers Bridgestone an. Der Kurs gewann 3,3 Prozent.

Auch in Seoul wurden Chipaktien gemieden. In Seoul gaben SK Hynix und Samsung Electronics gegen den freundlichen Markt leicht nach.

In Sydney machten Mineral Resources einen Satz um 9,2 Prozent nach oben. Das Rohstoffunternehmen hat der Veräußerung eines 30-prozentigen Anteils an seinem operativen Lithiumgeschäft für 765 Millionen Dollar zugestimmt. Flight Centre stiegen um 1 Prozent. Die Aktie war nach einer optimistischen Gewinnprognose des Reiseunternehmens gesucht.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.799,50 -0,2% +7,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 51.063,31 +0,4% +27,6% 07:00 Kospi (Seoul) 4.150,39 +1,1% +73,0% 07:30 Shanghai-Comp. 4.000,14 -0,1% +19,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.938,01 +0,9% +32,8% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD EUR/USD 1,1588 0,0 1,1585 1,1561 +11,6% EUR/JPY 179,04 0,3 178,51 178,27 +9,3% EUR/GBP 0,8813 0,0 0,8809 0,8803 +6,0% GBP/USD 1,3149 -0,0 1,3151 1,3132 +5,3% USD/JPY 154,50 0,3 154,07 154,21 -2,0% USD/KRW 1.465,88 0,3 1.460,84 1.464,40 -1,2% USD/CNY 7,0840 -0,0 7,0872 7,0884 -1,7% USD/CNH 7,1192 -0,0 7,1213 7,1234 -2,9% USD/HKD 7,7708 -0,0 7,7720 7,7724 +0,1% AUD/USD 0,6537 0,2 0,6526 0,6522 +5,6% NZD/USD 0,5658 0,1 0,5653 0,5641 +0,9% BTC/USD 103.470,55 0,5 102.959,60 104.912,05 +11,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,78 61,04 -0,4% -0,26 -16,4% Brent/ICE 64,94 65,16 -0,3% -0,22 -14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.123,77 4.126,96 -0,1% -3,20 +56,8% Silber 51,71 51,2245 +0,9% +0,48 +74,9% Platin 1.374,08 1.366,85 +0,5% +7,23 +56,8% Kupfer 5,08 5,07 +0,3% +0,02 +23,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.