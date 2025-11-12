NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag



